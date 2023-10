"IMAM ZDRAVSTVENE PROBLEME, DUGO SMO SE BORILI" Pevačica trudna sa 30 godina starijim kompozitorom: Srećan sam!

Vest da pevačica Zorana Simeunović čeka bebu sa 30 godina starijim suprugom, kompozitorom Stevom Simeunovićem odjeknula je širom regiona, a budući roditelji govorili kako protiču prvi dani njenog blagoslovenog stanja, kao i kako su saznali za najsrećniju vest.

- Dugo smo i čekali da bude beba na putu. Veoma dugo sam se borila i sa svojim zdravstvenim problemima, nisam nikada skrivala ni šećer ni prolaktinemiju, ali Bogu hvala, tu je – iskrena je Zorana Simeunović.

Zorana je ispričala i kako je izgledao trenutak kada su saznali da će postati roditelji.

- Bilo je planirano, ništa nije bilo neplanski. Steva i ja smo od početka znali kako će to da izgleda i nismo se sad nešto preterano iznenadili saznanjem koliko smo mi jedva čekali da Bože zdravlja sve to prođe kako treba. Kada smo saznali bilo je: „Stevo, vidi, prošlo je“ – isrpičala je Zorana što je i Steva Simeunović potvrdio.

- Ma kako mogu da reagujem. Srećan sam – nije skrivao emocije Steva koji je dodao:

- Više sam srećan zbog nje, jer je to bila njena ogromna želja. Ne volim što se sada priča o tome. Nije to onaj bapski fazon već znam kakva je Zorana i kakvo je njeno zdravstveno stanje. Tek je to drugi mesec, neka prođe malo vremena, pa lako je posle pričati o tome – objasnio je Steva i potvrdio da je ipak od njih potekla informacija da iščekuju prinovu.

Na pitanje da li je Zorana zahtevna trudnica Zorana je prasnula u smeh, a kompozitor odgovorio:

- Ona je i ovakvo zahtevna, a kamoli kao trudnica. Kod nje su i promene raspoloženja, i preosetljivost. Ona je uvek preosetljiva. Zaplače, to je sekunda jedna. Delom je i iz tih razloga ona razmišljala da napravi sad neku pauzicu kako bi se i psihički i fizički stabilizovala – otkrio je Steva, a Zorana je priznala:

- I za mene je još uvek šok.

Iako je na počeku trudnoće, pevačica kaže da su mučnine, ali i promene raspoloženja uveliko krenule.

- Isprva je to bilo sasvim normalno, ali kako je krenuo taj drugi mesec počelo je i povraćanje. Ko šta radi, Zorana jede, povraća, spava, jede, povraća, spava… I nervira se i svađa. Što je najgore ja ne mogu da odreagujem. Ja sam svesna da sam pogrešila prema tebi, ali ja ne mogu da odreagujem, prosto to neko drugo stanje iz mene izbija. Kažem: pošaljite me na planinu do daljnjeg da ja lepo sama protutnjam taj period, pa kad se porodim valjda se vratim u normalno stanje – rekla je ona.

Steva je priznao i da već razmišlja o renoviranju njihovog porodičnog doma kako bi spremno dočekali dolazak bebe na svet, a Zorana je objasnila:

- Mrvica je već tu, i kao mrvica već je počela da pravi red. Ali to su sve neke lepe stvari koje treba svako da doživi i to želim svima.

Pevačica je otkrila i da li priželjkuje sina ili ćerku.

- O tom potom. Samo sam rekla ako bude dečak idemo do devojčice. Želim devojčicu jer sam neko ko je jako loše prošao u životu i želim da svojoj devojčici pružim sve najlepše u životu – dodala je Zorana.

Podsetimo, Steva je 30 godina stariji od Zorane.

