"PARE SAM STAVIO U KOVERTU" On je bio na spisku svatova Kačavende i IMAGINARNOG VERENIKA: Evo šta mu je pričala o LAŽNOM POKOJNIKU

Domaća javnost ne prestaje da bruji o Mileni Kačavendi i njenom pokojnom vereniku, za kojeg se ispostavilo da je - živ!

Milena je ispričala kako je nasamarena od strane muškarca koji joj se predstavljao kao David Tošić, da bi se potom ispostavilo da je reč o izvesnom Ljubomiru Hadžisteviću, koji se bivšoj košarkašici Milici Dabović, sa kojom je dobio sina, predstavljao kao Vuk Roten. Posle Milenine priče javilo se još nekoliko žena koje su obmanute takođe od strane muškarca koji im se predstavljao kao David Tošić, a brojni detalji vezani za virutelni odnos Milene i "imaginarnog verenika", njegovu navodnu pogibiju, kumu iz Banja Luke, njegovo odrastanje, poslove i druge stvari zbunjuju i initrigiraju milione gledalaca "Elite".

Više o celom slučaju mediji su pokušali da saznaju od njenog prijatelja, koji je insistirao da mu se ne otkrivamo ime, budući da ne ne želi da se "provlači u medijima.

- Mislim da se Milena baš dobro snašla u "Eliti", koliko sam uspeo da ispratim. Video sam da me je nekoliko puta spomenula, vidim da je u žiži javnosti - rekao je Milenin prijatelj, pa se osvrnuo na priču o vereniku.

- Ono što ja znam jeste da je Milena bila ubeđena da je to sve realno. Želela je da to bude kao neko iznenađenje, verovala je u njegove idilične priče koje su bile nalik bajci. Neki od nas nismo u startu verovali u sve to, ali nismo hteli da se mešamo u tuđu ljubav. Koliko sam shvatio, oni su se dopisivali svakog dana, a on je odjednom nestao, prestalo je dopisivanje. Na jedan način je, sigurno, pričala sa nekim ljudima koji su verovali u tu priču, a na drugi sa nama, koji nismo... Ali da, ona je sigurno dobre dve nedelje nakon njegove navodne pogibije verovala u celu tu priču - kaže prijatelj Milene Kačavende, kog smo upitali da li je bio pozvan na svadbu, koja je trebalo da se održi 6. maja ove godine.

- Pozvan sam bio na svadbu. Nisam kupio poklon, planirao sam da im novac stavim u kovertu, ali eto, do svadbe nije došlo.

