MILICA JOKIĆ OTKRILA NEPOZNATE DETALJE VEZE SA SINOM IVICE DAČIĆA! Dotakla se Zorice Brunclik i Šabana: "Desilo se odjednom"

Pevačica Milica Jokić već dugo uživa u ljubavi sa sinom Ivice Dačića, Lukom Dačićem, a sad je otkrila kako su se upoznali i zavoleli.

Milica je otkrila i koja je tajna njenog vedrog duha, ali i zbog čega veoma stidljivo govori o svom dečku.

- Uvek sam pozitivna i nasmejana i svi znaju da sam takva. Jednostavno to samo izbija iz mene i kao što kaže jedan moj prijatelj, imam višak energije - priznala je Milica na početku razgovora.

foto: Nemanja Nikolić

Upravo ta pozitiva razlog je što Milicu rado angažuju da nastupa na brojnim veseljima, a sada je iznela impresije kako to izgleda iz njenog ugla.

-Neki pevači rade samo klubove, drugi privatne proslave, ja lično to ne odvajam. Smatram da svako ko je dobar pevač treba da radi sve vrste nastupa i volim sve to. Potpuno su drugačije energije. U klubu je recimo nastup jedna priča, dok na privatnoj proslavi imaš neki bliži kontakt sa ljudima. Ali u klubu je isto jedna specifična atmosfera, kada svi pevaju sa tobom, trudiš se da daš maksimalnu energiju i onda i osetiš neki fidbek. Sve to ima neku svoju čar i ne bih mogla da izdvojim gde mi je lepše da nastupam. lepo mi je i jedno i drugo. Ne žalim se - ispričala je pevačica.

foto: Damir Dervišagić

Zorica Brunclik je još tokom takmičenja pružala veliku podršku Milici, a mlada pevačica bila je i specijalan gost na njenom koncertu prošle godine na Tašmajdanu, zbog čega ne krije zadovoljstvo.

-Zorica je neko ko je mene podržavao od početka, još kada sam počela da pevam u „Zvezdama Granda“. Baš me je volela i uvek je govorila: „Jao, moja Mica! Mica“. Čujem se danas povremenom, i sa Zoricom, kao i sa Kemišem. To su divni ljudi i obožavam ih, a što se tiče neke saradnje, možda i to bude nekada - rekla je MIlica i dodala:

-Vide da se okej ponašam, i da se kulturno nosim i misle da je sve to u redu. Uglavnom mi daju neke savete za budućnost i za karijeru kao što su mi davale ranije još neke naše velike zvezde poput Šabana Šaulića. Pamtim to i imala sam veliku sreću da su me od početka podržavale naše velike zvezde. Svaki savet sam rado prihvatala jer mi to puno znači. Naravno tu su i moji roditelji koji su mi velika podrška od samog početka i njihove savete uvek volim da negde imam u glavi - ispričala je pevačica.

foto: Kurir televizija, Damir Dervišagić

Milica je otkrila i da li govori na temu estradnih saveta i sa svojim izabranikom Lukom Dačićem.

-Luka mi ne daje savete (osmeh), a ni njegov tata, jer kako sam rekla, valjda vide da imam neko normalno ponašanje i držanje na sceni i misle da je to sve okej – progovorila je o savetima snajka ministra Ivice Dačića.

Pevačica je otkrila i zbog čega ne želi da iznosi pojedinosti iz emotivne veze sa svojim dragim.

-Ne volim da previše iznosim stvari iz svog privatnog života. Ako je nešto lepo i ako je nešto u redu, mislim da ne mora sada to sve da se ističe, da se slika i priča o tome. Dovoljno je poznato da smo mi zajedno, a sad, ne mora baš sve da se zna (smeh) - istakla je Milica, a javnosti je poznato kako su ona i Luka postali par.

Kurir.rs/Grand

Bonus video:

00:58 DA LI MILICA JOKIĆ USKORO ZVANIČNO POSTAJE DAČIĆEVA SNAJKA? Evo šta je odgovorila koleginici na pitanje kad će dobiti pozivnicu