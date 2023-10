GEJ AFERA RAZVALJUJE ESTRADU! Poznati milioner smuvao našeg najpoznatijeg JUTJUBERA, pre toga bio sa PEVAČEM, skroz RASKRINKANI

Jedan od biznismena mlađe generacije koji je već postao milioner, ne može da preboli prekid ljubavne veze sa jednim od najpopularnijih jutjubera mlađe generacije!

Ljubavna afera njih dvojice, kao i tajna veza koju je ovaj biznismen svojevremeno imao s jednim od naših poznatih pevača, glavna su tema estradnih kuloara.

Biznismen i jutjuber su, kako tvrde izvori, bili u vezi skoro godinu dana, a njihov odnos se završio kada mu je influenser saopštio da on ipak nije homoseksualnog opredeljenja i da mogu da ostanu samo prijatelji.

- Biznismen je totalno odlepio za jutjuberom. On ga je bukvalno izdržavao tokom njihove veze, finansirao mu je luksuzni život i vodio ga je sa sobom na putovanja po luksuznim destinacijama - od najskupljih hotela na Crnogorskom primorju, pa do Dubaija i Maldiva.

Kupio mu je i nekoliko skupocenih automobila, kojim se on posle hvalio na sva usta po gradu. Zauzvrat, influenser mu je u krevetu ispunjavao sve seksualne želje i maštarije, iako do tada nikad nije imao ništa s muškarcima. U početku je sve trebalo da bude samo seks šema, ali se biznismen zaljubio, pa je vezu s njim hteo da podigne na viši nivo.

Njihova afera je trajala sve dok se jutjuber nije proslavio, te je i sam zarađivao i više nego dovoljno za svoje potrebe. Ubrzo mu je rekao da više ne želi da ima takav odnos s njim i da mu to ne prija, jer nije homoseksualac, ali da mogu da ostanu prijatelji. Biznismena je ovo mnogo pogodilo, pa iako je od njihovog raskida prošlo već neko vreme, on njega i dalje ne može da ga preboli. Svim prijateljima priča koliko pati za njim, a posebno ga je pogodilo kada je ovaj mladić u javnosti predstavio svoju devojku, s kojom sada i živi i od koje se ne odvaja - ispričao nam je naš izvor, a onda nam je otkrio i detalje veze biznismena s jednim mlađim pevačem:

- Pre jutjubera, ovaj biznismen koji ne krije da je gej, bio je u vezi i s jednim od tada najpopularnijih pevača mlađe generacije, koji nikada nije hteo da prizna da ga privlače muškarci, pa je za paravan uvek koristio neku od svojih koleginica s kojima je bio u vezi, a koje to nisu mogli ni da naslute. Ta ljubav je bila na prvi pogled, nisu se odvajali jedan od drugog.

Oni su se međusobno predstavljali kao prijatelji, ali su svi znali o čemu se tu radi. Viđali su se u biznismenovoj vili na Dedinju, gde je živeo kada je boravio u Beogradu, a često su odlazili i u Niš, gde su se viđali u hotelu u centru grada. Pošto mu novca nije manjkalo i ovog pevača je, kao i sve ostale partnere, finansirao, pa mu je tako i njemu obezbedio život na visokoj nozi. Iako je i on sam dosta dobro zarađivao, njegova zarada nije bila ni približna biznismenovoj.

Često mu je za odlazak na nastupe obezbeđivao i privatne avione, kojim je nekad i sam upravljao. Do njihovog raskida je došlo zbog ljubomore, jer je biznismen bio jako posesivan, a to je počelo sve više da smeta pevaču. Nakon par meseci od raskida i neobaveznih veza, on je upoznao gorepomenutog jutjubera i sve ostalo je istorija. Koliko sada znam, biznismen opet uživa u vezi sa jednim Novosađaninom i već neko vreme žive na Azurnoj obali - završava naš izvor.

Ekipa Kurira

