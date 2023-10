"PLANIRALI SMO DECU, A ON ME SVE VREME VARAO" Finalistkinja Zvezda Granda oprostila dečku preljubu, pa doživela još veći ŠOK

Finalistkinja prošle sezone muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" Martina Jozinović ogolila je dušu o prevari koju joj je priredio dečko s kojim je bila preko dve godine u vezi.

- On je mene već bio prevario na početku, oprostila sam mu i dala drugu šansu. Tada sam rekla sebi da na svaku sledeću sitnicu odlazim iz te veze, i tako je bilo - započela je Martina priču.

Na pitanje voditeljke "Šta je za tebe prevara“ Jozinovićeva je priznala:

- Za mene je i namera da te neko prevari prevara. Ovo što sam ja saznala nije bila konkretna prevara. On je pisao drugarici moje poznanice da izađu, i to je meni bilo dovoljno da završim vezu sa njim - otkrila je pevačica, pa dodala da je na to saznanje odreagovala jako dramatično.

foto: Printskrin/Instagram

- Dobila sam mučninu, osećala sam da ću da se razbolim, to je bilo ogromno razočarenje. Dva dana ranije smo pričali o deci i zajedničkom životu, a onda saznaš nešto tako.

Martina je ispričala kako mu je saopštila sve ovo, kao i to kako se sve završilo:

- Dobila sam dokaz putem skrinpota o tome šta je on sve pisao, i samo na osnovu toga, bez konkretnog dokaza sam završila vezu. To me je dugo mučilo, ali sam znala da to nije cela istina. Smislila sam da to iz njega izvučem “na foru“ i izmislila da sam saznala da je bio sa nekom devojkom. Tad mi je konačno priznao. Mislim da je to zadnje što možeš učiniti nekome, strašno je prevariti nekoga koga poznaješ a kamoli nekoga sa kime deliš krevet. Nakon toga mi je bilo jako teško, ali nikad nisam poželela mu se vratim. Prešao je granicu posle koje ne mogu više ni da ga pozovem.

Kurir.rs/Grand magazin

Bonus video:

00:59 U PREGOVORIMA SMO ZA ARENU! Slavica Ćukteraš o jubilarnom koncertu prve postave Zvezde Granda: EVO DA LI ĆE DOĆI DO REALIZACIJE