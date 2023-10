"PRIZNALA JE DA JOJ SE JANJUŠ SVIĐA" Otkriveno šta je Aneli Ahmić pričala o EMOCIJAMA prema košarkašu, ček im spremaju i SVADBU

Marko Janjušević Janjuš i Aneli Ahmić sve su bliži, a njihovi cimeri su uvereni da će oni uskoro uploviti u vezu.

Voditelj Darko Tanasijević je sinoć porazgovarao sa Lepim Mićom o odnosu između Marka Janjuševića Janjuša i Aneli Ahmić.

- Njihov odnos se menja kao vreme, ali su uvek zajedno. Stalno utvrđuju novo gradivo o onome što je najbolje za njih dvoje. Meni je Aneli priznala da je osetila da joj se kod njega sviđa sve i da je to znak da se zaljubila. On stoji na distanci da ne želi taj odnos iako su već jako prisni i ako ovako nastave ući će u vezu. Provođenje vreme sa njom je znak da zna gde vreba opasnost. Ona je rešila da bude sa njim, a Janjuš još kontroliše tu igru ali vreme je pokazatelj za sve u životu a njihove emocije će samo rasti. Da se oni jedno drugome ne sviđaju mogli bi i da se grle i da spavaju u istom krevetu ali ovo je druga priča. Ona se od sinoć preporodila i videla da je neki ljudi ne mrze tako da je sada njoj mnogo lakše. Ja sam je posavetovao samo da govori iskreno, a Janjuš je dao obećanje spolja da neće imati odnose. Ona kaže danas kako nju on oraspoloži - rekao je Mića.

- Ovo je moj najbolji odnos koji sam imao u kući što se tiče muško-ženskih odnosa. Onu katastrofu koju sam ja ovde doživljavao mi je najveći blam i sve dok toga nema mi možemo da provodimo vreme - rekao je Janjuš.

- Ove će ili preći u nešto više ili će se skroz ugasiti. Ja bih volela najviše da ovo ostane ovako i da mi zajedno izađemo odavde. On od mene traži da zaledim emocije i zbog toga bežim od njega. Kako je krenulo mislim da ćemo ostati samo neki prijatelji - rekla je Aneli.

- Ja sam im prognozirala svadbu 14. avgusta. Možda čak i te famozne noći za Novu godinu pasti prvi poljubac - rekla je Snežana, koja im je čak i odredila datum.

