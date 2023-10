BILA SAM NA SPISKU SAŠINIH LJUBAVNICA: Indira Radić otkrila sve o odnosu sa Popovićem, a onda se suočila sa njegovom Suzanom

Indira Radić progovorila je svojevremeno o tabu temi, koja je bila javna estradna tajna, te priznala da je i sama bila na spisku ljubavnica Saše Popovića o kome se pričalo da je osim poslovne saradnje, sa pevačicama praktikovao da ima i ljubavne odnose. Indira je tom prilikom u javnost iznela čak i detalje svog suočavanja sa Sašinom suprugom Suzanom Jovanović, koja joj je navodno priznala da zna za sve priče koje kruže, ali da je njoj najvažnije to što je, pored svih tih, baš ona Sašina zakonita žena.

- U vreme kad je Saša već peti-šesti mesec bio oženjen Suzanom, ona i ja se nađemo zajedno na jednom letu. Otvorimo novine kad tamo - spisak Saletovih ljubavnica i među njima moje ime. Bože, koliko mi je bilo neprijatno. Onda ja kažem Suzani: "Eto, ti živiš sa Saletom. Verovatno ti je rekao neke stvari o sebi, a sigurno si ga pitala o meni. Verujem da te nije slagao, već da ti je rekao da se nikada nismo zabavljali. Onda meni Suzana baš iskreno kaže: "Znam ja, Indira, sve to, ali me ne interesuje. Meni je važno da sam baš ja od svih tih nabrojanih uspela da budem njegova žena!" - otkrila je devedesetih godina Indira, koja je tada iznela sve detalje svog odnosa sa Popovićem.

- Sale je čovek koji svakoj ženi uputi kompliment i to je mnogo lepo jer se žena oseti poželjnom. Sale je, jednostavno, takav. U samom početku naše saradnje raščistili smo neke stvari. Rekli smo - zanima nas posao jer ćemo od toga svi profitirati. Već tada je pao dogovor. Osim posla - ništa više! Baš tako smo oči u oči definisali naš odnos. Sale nikada nije bio navalentan, uvek mi je govorio: "Indira, lepo izgledaš!" Kad god dođem u emsiju, on mi kaže: "Indrira, izgledaš savršeno! To, Indira!" On tako nastupa, ne samo prema meni, nego prema svim koleginicama. Ja Saleta izuzetno poštujem, ali moram da kažem da Saša Popović i ja nismo imali ništa, sem prijateljskog i poslovnog odnosa. On mi je jednom u šali rekao nešto što ću sada da ponovim jer znam da se neće ljutiti: "Indira, napravio sam ti dobru ploču, a ni pipnuo te nisam."

Radićka se tokom razgovora u jednom starom intervjuu osvrnula na još jednu priču - kako je u to vreme Popović "obradio" sve pevačice na estradi sem nje i Sanje Đorđević.

- Jednom prilikom je meni i Sanji Đorđević rekao: "Jao, ribe, mnogo sam žena imao, ali vas dve još nisam uspeo. On se tako šalio. Jer, šta to znači - sve žene, ko je još imao sve žene - zaključila je pevačica, koja očito nikad nije poverovala da je Saša baš toliko upešan kod pevačica.

