"PUNE ARENE SA DVA ALBUMA I JEDNIM HITOM" Šako Polumenta brutalno izvređao kolege: Uzimaju novac za koji sam se ja namučio!

Pevač Šako Polumenta našao se na otvaranju jedne kafane u Beogradu, te su ga prisutni mediji pitali da kaže svoj trenutni stav o estradi.

Naime, on se najpre osvrnuo na svoju dugogodišnju karijeru pa prokomentarisao da danas svako može da napravi koncert u Areni, ali da to nisu pravi koncerti već zabavni šou.

foto: Kurir tv

- Početkom nove godine ću raditi na tome da izdam album, vredno radim na tome. Kad već ovako dobro ide moja karijera, fokusirao sam se na koncerte, već sam počeo da radim trgove... Vidite šta danas rade, prave solističke koncerte, arene i neke druge prostorije na osnovu mojih pesama. Uzimaju novac za koji sam se ja namučio i te kako. Neshvatljivo je da mogu da se prave solistički koncerti, a ljude snime jedan ili dva albuma, a od toga su jedna, dve ili tri pesme samo hitovi. To je nepravda. A ja iza sebe imam 11 albuma i mnogo hitova i treba sad da gledam nekoga, to je baš ružno - rekao je Polumenta i otkrio zašto on do sada nije održao koncert u Areni.

- Treba da budeš umrežen u tim ljudi. Gledam koncerte koje se održavaju u Areni. To nisu solistički koncerti, to je nešto drugo, to je zabava. Zabava Beograda, milion pevača dođe. Pozdravljam pojedine pevače koji to zaslužuje. Ne bih da imenujem sada, ni oni mene ne podržavaju. Možda me zapravo i podržavaju, ali to ne govore javno, pa neću ni ja - istakao je Šako i otkrio da li on na svojim nastupima peva pesme svojih kolega.

foto: Printscreen

- Zadnje četiri godine pevam samo svoje. Od 140 mojih pesama zašto bih pevao tuđe? Ponekad, ako me baš nešto dodirne ili ako odgovara atmosferi, ali uglavnom pevam samo svoje - izjavio je Šako Polumenta za prisutne medije.

kurir.rs/alo

Bonus video:

00:20 Šako Polumenta za Espreso čestita srpsku Novu godinu