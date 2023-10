"IZVINJAVAM SE ALI..." Danima se ŠUŠKA da se Duško Tošić ženi, sad se JAVNO obratila i Karleuša, evo šta joj se dešava sa BRAKOM

Danima na društvenim mrežama kruži informacija da se navodno Duško Tošić ženi i nagađalo se da je reč o pevačici Ini, a sad se oglasila i supruga bivšeg fudbalera i reprezentativca Srbije Jelena Karleuša.

Ona je na društvenoj mreži Iks odgovorila svim dušebrižnicima.

"Naravno da moj suprug nije u vezi sa pevačicom Inom. Izvinjavam se ako vas je ovo lično sad uzdrmalo", napisala je Karleuša, a potom i odgovorila na provokativne komentare korisnika ove društvene mreže.

"Verujem da vi dobro obavešteni sa tvitera bolje znate od mene sve o mom braku, privatnom životu, kad sam p**kila… Vi prosto znate sve o meni, to je vaše pravo i vaša obaveza", dodala je pevačica.

Verujem da vi dobro obavešteni sa tvitera bolje znate od mene sve o mom braku, privatnom zivotu, kad sam piškila… Vi prosto znate sve o meni, to je vaše pravo i vaša obaveza 🙊 — Jelena Karleuša (@karlinbich) October 14, 2023

Podsetimo, nedavno su se Jelena i Duško Tošić zajedno pojavili u javnosti na proslavi rođendana ćerki Atine i Nike.

Jelena je nedavno u jednom intervjuu, na promiciji svoja dva albuma "Affa" i "Omega" priznala da je bivši fudbaler njena životna greška.

- Ako mislite na majku, ona je moja živa rana koja ne zaceljuje. Samo sam se naučila da živim s tim. Ako mislite na Duška, on se potrudio svim silama da mi oteža svaki sekund života i pokaže kakva je životna greška, a ako mislite na linč koji s vremena na vreme doživljavam od javnosti, to vidim kao veliku motivaciju i inat. Zato postoji i pesma "Minut" na kraju kojom zahvaljujem svima! Sve to što sam nabrojala, učinilo me je ovako jakom - navela je između ostalog JK, na pitanje da li joj je upravo kreativni rad na ovim zahtevnim projektima pomogao da prevaziđe sve što joj se desilo u prethodne četiri godine.

