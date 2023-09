"DUŠKO SE POTRUDIO DA MI ZAGORČA SVAKI SEKUND ŽIVOTA!" Karleuša konačno progovorila o braku s Tošićem: On mi je ŽIVOTNA GREŠKA

Jelena Karleuša u poslednje vreme nije mnogo u medijima govorila o privatnom životu i odnosu sa suprugom Duškom Tošićem.

Tako je nedavno na promociji svoja nova dva albuma istakla da je "Duško definitivno neko ko je deo njenog života", a sada je u intervjuu za "Story" ogolila dušu i otkrila da je on "njena životna greška".

foto: Ana Paunković

- Ako mislite na majku, ona je moja živa rana koja ne zaceljuje. Samo sam se naučila da živim s tim. Ako mislite na Duška, on se potrudio svim silama da mi oteža svaki sekund života i pokaže kakva je životna greška, a ako mislite na linč koji s vremena na vreme doživljavam od javnosti, to vidim kao veliku motivaciju i inat. Zato postoji i pesma „Minut“ na kraju kojom zahvaljujem svima! Sve to što sam nabrojala, učinilo me je ovako jakom - navela je između ostalog JK, na pitanje da li joj je upravo kreativni rad na ovim zahtevnim projektima pomogao da prevaziđe sve što joj se desilo u prethodne četiri godine.

Jelena je priznala da je u njenom životu bilo puno bola i da je balada "Ja" puna autobiografskih momenata.

foto: Nemanja Nikolić

- U mom životu je oduvek bilo mnogo bola. To što sam ja za javnost i za život jaka žena, ne znači da me udarci ne bole. I životni i ljubavni, samo ja znam da trpim i da stegnem zube pa javnost misli da je normalno da se ja napadam, linčujem, izlažem pritisku, da mi se krše ljudska i ženska prava. Malo ko me i doživljava kao nežnu ženu i majku, više sam kao neki vanzemaljac u ovom našem društvu. Nažalost, mene je život toliko osnažio udarcima, toliko sam se borila i privatno i poslovno da ja za drugačiji način funkcionisanja, sem za klinč, gard i borbu, ne znam. Volela bih da mi ovaj dosadašnji život nije bio tako stresan i bolan, ali takva mi je karma. Nekog bi sve ovo dotuklo, ali sam ja izabrala da nema predaje. Imam samo jedan život i neću da budem žrtva, imam ćerke, hoću da im budem primer kako se žena bori i pobeđuje, kako ne da na sebe i kako je jaka i kako se ne miri s porazom. Kao u pesmi, kada me ovaj grad i ovo društvo udare, ja okrenem i drugi obraz da pokažem da mi ne mogu ništa i da suze pretvaram u dijamante koji nikada ne gube sjaj. Pesma "Ja“ ima jake autobiografske momente... Poslušajte je pažljivo - rekla je Karleuša za "Story".

foto: Nemanja Nikolić

