KARLEUŠA I DUŠKO NA ISTOM MESTU! Evo zašto su se našli, ona ne skida OSMEH s lica! Sve pršti od glamura!

Jelena Karleuša i Duško Tošić juče su proslavili ćerkama Atini i Niki rođendane.

Roditelji su blistali od sreće, a pevačica nije skidala osmeh s lica. Obukla je belu haljinu i pozirala sa ćerkama i Duškom.

foto: Instagram/ story.rs

I devojčice su se takođe opredelile za haljine, dok je njihov tata obukao pantalone i sako. Žurka je priređena na terasi jednog hotela, a došli su Atinini i Nikini drugari, kao i Jelenini i Duškovi prijatelji. Sve je bilo organizovano na najvišem na nivou, glamur je bio vidljiv na svakom koraku, a devojčice su bile presrećne.

Inače, Jelena i Duško su se prvi put susreli nakon njenog intervjua za Stori u kojem je rekla da je Tošić njena najveća životna greška.

- Ako mislite na majku, ona je moja živa rana koja ne zaceljuje. Samo sam se naučila da živim s tim. Ako mislite na Duška, on se potrudio svim silama da mi oteža svaki sekund života i pokaže kakva je životna greška, a ako mislite na linč koji s vremena na vreme doživljavam u javnosti, to vidim kao veliku motivaciju i inat. Zato postoji i pesma "Minut" na kraju kojom zahvaljujem svima! Sve to što sam nabrojala, učinilo me ovako jakom - zjavila je JK.

foto: Nemanja Nikolić, Ana Paunković

Duško je nakon njenog intervjua na Instagram stori postavio citat Ive Andrića:

- Jadan je onaj koji mora nekoga poniziti da bi sebe uzdigao.

Ubrzo je i Jelena ostavila poruku na svom Instagram profilu.

- Jadan je onaj kojem su tabloidi bitniji od porodice - napisala je ona.

Sudeći prema kadrovima s rođendana sve je došlo na svoje.

Kurir

Bonus video:

00:34 Jelena Karleuša