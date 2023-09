GODINAMA SE PRIČALO SVAŠTA, A OVO JE JEDINA ISTINA! Evo zbog čega su zapravo Duško i JK dali ćerki ime ATINA, vrlo INTRIGANTNO

Iako se pričalo da su Duško Tošić i Jelena Karleuša prvo dete nazvali Atina jer je to grad u kom je njihova ćerka začeta, pevačica je istakla da to nema veze sa istinom.

Jelena Karleuša od 2008. godine je u braku s Duškom Tošićem, nekada fudbalerom i reprezentativcem naše zemlje, a sada uspešnim fudbalskim menadžerom.

Poznato je da par ima dve ćerke – Atinu i Niku, a one su bile među prvom decom poznatih ličnosti koje su dobile nesvakidašnja imena.

Zašto su Duško i Jelena dali Atini takvo ime? foto: Ata images

Budući da je njihovo starije dete zove Atina, kao glavni grad Grčke, mnogi su verovali da je par odabrao ovo ime jer je začeo ćerku na tom mestu, što, međutim, nije istina.

Jelena Karleuša je samo 37 dana nakon što je na svet donela prvu ćerku gostovala u emisiji Ognjena Amidžića, kada je priznala da je neispavana, ali vrlo srećna.

- Biti majka je divan osećaj iako, moram priznati, nisam spavala 37 dana. Kada nekog toliko voli i kada nešto toliko želi, čovek sve može da izdrži. Sve je divno, sve je novo. Istinski uživam – pričala je Jelena u oktobru 2008. godine.

U tom trenutku su najpopularnija imena u Srbiji za devojčice bila Tea i Sara, ali je pevačica od početka preferirala retko ime za svoju ćerku. Poželela je i da dete nazove po svojoj majci, ali je odustala od te ideje.

- Imala sam čak ideju da se ćerka zove Divna, po mojoj majci. I to je prelepo ime, a nije često. Međutim, čula sam da to nije dobro – rekla je pevačica.

Ona je tom prilikom objasnila i zašto je izbor pao baš na ime Atina.

Zašto su Duško i Jelena dali Atini takvo ime? foto: Antonio Ahel/ATAImages, Instagram

- Pročitala sam u novinama da smo ćerki dali ime Atina zato što smo "napravili" u tom gradu. To nije tačno. Atina je boginja mudrosti i najomiljenija Zevsova ćerka. Pošto ja volim grčku mitologiju i želim da mi dete bude mala mudrica, dobila je ime Atina – istakla je Jelena.

Po svemu sudeći, želja joj se ostvarila: obe njene ćerke su inteligentne, odlične učenice i lepo vaspitane devojčice.

- One su, bez obzira na to što su male, vrlo svesne ko su im roditelji i ko su one same. Nisu poletele u svemu tome nego su vrlo zrele za svoje godine, vrlo lepo vaspitane odlične učenice i devojčice koje razumeju mamin posao – rekla je Jelena.

