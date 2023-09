"KAJEM SE, POVREDILA SAM DEJANA, NE BIH MOGLA SA DRUGIM MUŠKARCEM U ŠEPAK" Potpuno iskrena ljubavna ISPOVEST Dalile Dragojević

Dalila Dragojević govorila je za emisiju ''Premijera - Vikend specijal'' o svom rođendansnkom slavlju, ali je i prokomentarisala novi rijaliti ''Elitu'' koji je sinoć počeo na TV Pink.

- Bilo je prelepo na slavlju, ekstra smo se proveli. Godine su me naučile da budem pametnija, da ispravim neke greške iz mladosti... Najviše se kajem zbog moje greške koju sam napravila u Zadsruzi. Na nama je da ispravljamo i da ne dozvolimo sebi da nikad ne pogrešimo. Na greškama se uči. Najbitnije je da sam ja borbena i da ne posustajem... Mene je ljubav mnogo koštala. Plašim se i to je ostavilo pečat na mene - rekla je Dalila i otkrila u kakvim je sad odnosima sa roditeljima i kakve je uspomene vežu sa kuću u Šepku gde je živela sa Dejanom Dragojevićem.

foto: Printscreen/Zadruga

- Uvek se osećam savršeno ako odem kod mojih, tamo sam najopuštenija. Super smo sad svi porodično. Moj babo navija za to da se vratim tamo da tamo živim. Razmišljala sam da usvojim dete, ako se za nekoliko godina ne ostvarim kao majka, ne bežim od toga da usvojim dete, a ako se desi da dobijem svoje neka rastu zajedno i to je to. Završena je kapija, moja mama je tamo i Tedi... Na početku mi je bilo teško kad sam se vraćala, tamo je Tedi, uspomene... Naravno da me sećanja vezuju za Dejana, ja sam samo s njim u toj kući živela. Kad bih upoznala nekoga kog bih zavolela, ne znam da li bih imala srca da ga odvedem tamo. Mene za tu kuću ne mogu ružne uspoemne da vežu, samo lepe, ja tu nisam patila... Život ide dalje. moj otac voli Dejana i za njega će on ostati brpj jedan. Iako se Dejan poneo prema njemu kao da mu je on naneo neko zlo, a ne ja. Ne pita on mene za Dejana, nekad se našali... Kajem se naravno za neke stvari, dosta sam povredila Dejana, ali s druge strane mu želim sreću, čujem da je srećan i drago mi je. Nisam se zaljubila, jesam se provodila za sve pare. Ne mogu više, niti imam snage da ispratim to - rekla je Dalila i progovorila o novoj emisiji koju će voditi.

foto: Kurir TV

Kurir / Pink

Bonus video:

10:31 STARS-EP104