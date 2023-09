Jelena Karleuša je uvek ispred vremena, a to iznova dokazuje i tu greške nema.

Međutim akcenat na skorašnja njena zbivanja ne tiču se njene karijere, već je veliku pažnju izazvala izjavom u jednom intervjuu, a izjava je upućena njenom bivšem mužu fudbaleru Duško Tošiću.

Na pitanje da li joj je rad pomogao da prebrodi sve što se izdešavalo u protekle četiri godine, ona je odgovorila:

02:15 DUŠKO SE TRUDI SVIM SILAMA DA MI OTEŽA ŽIVOT JK frapirala: On je života greška! Fudbaler odgovorio citatom nobelovca, ŠOK

"Ako mislite na majku, ona je moja živa rana koja ne zaceljuje. Samo sam se naučila da živim s tim. Ako mislite na Duška, on se potrudio svim silama da mi oteža svaki sekund života i pokaže kakva je životna greška, a ako mislite na linč koji s vremena na vreme doživljavam u javnosti, to vidim kao veliku motivaciju i inat. Zato postoji i pesma "Minut" na kraju kojom zahvaljujem svima! Sve to što sam nabrojala, učinilo me ovako jakom"

Ovde nije kraj jer se fudbaler nakon citiranog dela intervjua oglasio na Instagramu citatom Ivo Andrića:

"Jadan je onaj koji mora nekoga poniziti da bi sebe uzdigao"

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

00:34 Jelena Karleuša