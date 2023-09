"KOLEGINICE BOLJE DA NE SNIMAJU VIŠE NIKAD!" Karleuša se obratila ESTRADI u svom stilu: Njen savet će ih ZABOLETI

Jelena Karleuša uputila je poslovni savet svojim kolegama sa estrade nakon što je u periodu od nedelju dana objavila dva hit albuma.

Pevačica je na svom Instagram profilu istakla da smatra da je za njih najbolje da u nekoliko narednih godina ništa ne snimaju "jer će ispasti smešni".

- Ako se uzme u obzir da su na oba albuma sve pesme hitovi (a to je 19 pesama) i da je moj vizuelni i modni uticaj i inovacija teško nadmašiva kategorija, nisam sigurna da u narednih nekoliko godina neko treba da snimi album i da se slika za isti na ovim prostorima, a da ne ispadne smešan i da se ne poredi sa mnom. Kada je reč o video produkciji, tu je i nekoliko godina malo. Bolje da ne snimaju više nikad. Nije ovo hvaljenje, ovo je realnost a za pametne i dobronameran savet - istakla je JK ispod svojih novih fotografija.

Podsetimo, Jelena je nedavno u velikom intervjuu za Kurir istakla da je dva albuma za publiku u roku od nedelju dana i više nego dovoljno, a da bi treći bio suvišan.

- To bi već stvarno bilo previše. Ne treba biti alav. Dva albuma su nešto što publika nikad nije dobila do sada. Mislim da je to sasvim dovoljno. U septembru će biti mnogih drugih iznenađenja. U pesmi "Minut" ja se zahvaljujem hejterima jer su oni razlog što sam imala dodatnu motivaciju da se borim na ovakav način. Da mi je sve bilo lako i glatko u životu, ne bih bila sigurno ovde gde sam sada - rekla nam je Karleuša.

