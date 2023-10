"NISMO IZDAJNICI HRVATSKE" Studentkinja iz Hrvatske u emisiji branila Aleksandru Prijović: I oni zapravo nisu proživeli RAT...

Aleksandra Prijović rasprodala je karte za četiri Arene u Zagrebu, a sada je zakazala i peti koncert u hrvatskoj prestonici.

Pevačica Aleksandra Prijović našla se u jednom matematičkom zadatku zagrebačkog Ekonomskog fakulteta, a sada je bila tema razgovora i u jednoj emisiji na HRT-u, a tom prilikom studentkinja iz Hrvatske branila našu pevačicu.

Naime, voditelj je upitao studentkinju Petru Mamić koliko njih dotiče što je Aleksandra srpska pevačica i da li to predstavlja neki faktor.

- O ukusima se ne raspravlja, i to je to. Mislim da nama mladima to ne predstavlja takav problem, što je to srpska muzika. Većina sprskih izvođača koje mi slušamo je došla do tridesetih godina - rekla je ona.

- Znači, ni oni zapravo nisu proživeli rat, i mislim da smo mi to nekako stavili po strani da je za nas muzika - muzika, nebitno iz koje zemlje dolazi - rekla je Petra, a onda je voditelj postavio šokantno pitanje.

- Dakle, vi niste izdajnici Hrvatske? - glasilo je pitanje na koje je odgovorila: "Bar mi mislimo da nismo".

