"SKINULA SAM KONCE I RANA ME BOLI" Oglasila se Luna Đogani i otkrila kako se oseća posle carskog reza

Pevačica i pobednica druge sezone "Zadruge" Luna Đogani nedavno se porodila i na svet donela drugu ćerku, kojoj je zajedno sa suprugom Markom Miljkovićem dala ime Lana. Influenserka se porodila carskim rezom, sve je proteklo u najboljem redu, a već trećeg dana mama i beba su napustile porodilište "Narodni front" i otišle svojoj kući.

Inače, Đoganijeva se sada po prvi put obratila svojim fanovima i otkrila kako se oseća nakon porođaja, kao i da li je boli rana od carskog reza.

foto: Printskrin/Instagram

- Rana me, naravno, boli. To je ipak neka vrsta operacije, ali sve zavisi od žene do žene. Malo zateže i boli, kao kad se povredite, pa vam krasta zarasta, samo malo jače. Mnogo je lakše kad se skinu konci, ja sam ih danas skinula, i dalje me boli, ali biće to bolje kroz par dana. Moći ću da idem napolje i da se krećem, sada sam sve to svela na minimum, pazim da se ne preforsiram kako ne bi došlo do nekih komplikacija - priznala je Luna.

- Rano je da pričamo o tome, a ako bi planirali još jedno dete ne bi bilo u skorije vreme. Ne mogu više da budem trudna, hoću da se sredim malo, da izgledam dobro i da budem zgodna mama sa dvoje dece, a kasnije, ako Bog odluči, naravno - dodala je Luna.

Inače, Luna i Marko su još tokom njene trudnoće govorili o strahu koji imaju, a koji se odnosio na to kako će njihova starija ćerka Mia reagovati na bebu, ali su već prvog dana shvatili da razloga za brigu nema, budući da je dvogodišnja devojčica presrećna što je dobila sestru.

foto: Printscreen

- Haotično je, svega tu ima. Beba nije problem, spava po ceo dan, kao da nije tu, Mia je ta koja ne zna šta će sa sobom! Pogotovu što trenutno ne ide u vrtić, malo joj je dosadno, ali vidi se da već mnogo voli svoju sestru. Opterećena je s njom i samo želi da bude oko nje, ne da nikome da bilo šta radi... Veselo je, nikad nam nije dosadno. Koliko sam se plašila, Marko i ja smo se super snašli, sve nam ide nekako lagano, timski, pomažemo se što je jako važno. Osećam se super, nemam promene raspoloženja koje sam očekivala da ću imati. Malo me uhvati panika kada Mia počne da plače, kad ne možemo da joj objasnimo da ne može da radi nešto oko tebe, ali Bože moj, to je normalno. Najvažnije je da je prihvatila sestru i da nije ljubomorna. Samo nek se vole - istakla je bivša učesnica rijalitija.

