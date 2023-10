OVO JE HRVATSKA STUDENTKINJA KOJA JE ODBRANILA PRIJU! Petra Mamić iznela svoje mišljenje i ostavila voditelja u ČUDU!

Aleksandra Prijović postigla je uspeh o kojem mnogi mogu samo da sanjaju, i zbog toga je glavna tema kako u Srbiji, tako i u Hrvatskoj gde je zakazala pet Arena u Zgrebu, ali i tri koncerta u Sarajevu.

Ipak, mnogi smatraju da narodna muzika nije primerena za ovo područje, te osporavaju njen rad, ali narod ipak kupuje karte za Aleksandrine koncerte, te je neosporno da se protiv volje ljudi ne može.

Povodom ovoga u jednoj emisiji na HRT, gostovala je mlada sudentkinja Petra Mamić koja je iznela svoje iskreno mišljenje i tako ostavila voditelja u čudu.

Jasno je da je Petra pobrala simpatije mnogih, a pogotovo Srba, nakon što je odbranila Aleksandru.

O ukusima se ne raspravlja, i to je to. Mislim da nama mladima to ne predstavlja takav problem, što je to srpska muzika. Većina sprskih izvođača koje mi slušamo je došla do tridesetih godina - rekla je mlada devojka i dodala:

- Znači, ni oni zapravo nisu proživeli rat, i mislim da smo mi to nekako stavili po stranii da je za nas muzika - muzika, nebitno iz koje zemlje dolazi.

foto: Printscreen

Nakon njenog iskrenog izlaganja, voditelj je postavio šokantno pitanje:

- Dakle, vi niste izdajnici Hrvatske? - studenti su uz smeh odgovorili: "Bar mi mislimo da nismo".

kurir.rs

Bonus video:

00:49 Aleksandra Prijović peva