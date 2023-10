"PRIJATELJI SU UBEĐENI DA VOLIM DA MUŠKARCI PATE" Zorana o karijeri, ljubavi i muzici u kafani, evo šta kaže za USPEH PRIJOVIĆKE

Zorana Pavić tvrdi da su joj pesme Džeja Ramadanovskog omiljeni izbor, zbog čega su njeni prijatelji ubeđeni da voli da muškarci pate.

Zorana je u razgovoru prokomentarisala ovu opasku i otkrila zašto bira isključivo muške folk balade, a priznala je i da li bi muziku zapostavila, budući da joj u glumi i sa predstavom „Vesele devojke“ ide sjajno.

- Zauvek sam pevačica ali je lepo što mislim da se snalazim i u ovoj drugoj ulozi glumice. Imala sam razna iskustva pre „Veselih žena“, igrala sam i monodramu, i komediju, i mjuzikl tako da volim te daske koje život znače. Ali muzika je ono što mi je najvažnije, ne bih bila živa bez nje – priznala je pevačica.

Gluma joj je kao i muzika, urođena od malih nogu, a na pitanje da li u umetnosti ima uzore, odgovara:

- Nemam uzore, u svakoj predstavi u kojoj sam igrala uđem u svoj lik i kažu mi da mi to polazi za rukom. Uostalom ono što kažu pravi glumci, kako školovani tako i oni naturščici a jedan od njih je bio i Pavle Vujisić, najbitnije je biti prirodan. Ne glumatati i ne šmirati. Mislim da to imam od rođenja. Kao mala sam imala lutkarsko pozorište kada sam kod bake i deke bila na salašu i igrala se sa onim lutkama. Mašta je u stvari u prvom planu.

Iako je opšte poznato da obožava pop i rok muziku, na svojim nastupima, a i privatno rado zapeva i narodnjake. Kako kaže, od njih ne beži.

- Kako da ih ne pevam. Svi znaju da ja obožavam da pevam Džejove balade, ali ne samo njegove. Imam najveći broj pesama upravo njegovih i one su za mene zaista nestvarne. Jedan moj drug mi je rekao da zna zašto ja volim da pevam muške balade. Pitala sam ga zbog čega, a on mi je odgovorio: „Ti voliš da muškarci pate“ (smeh). Možda tu nešto i ima, ali nevezano od šale, to su sve fenomenalne pesme koje imaju jako duboku i specifičnu emociju – ispričala je Zorana kroz osmeh.

Uprkos folku, Zorana lično nema nikakvih dilema kada je njena omiljena vrsta muzike po kojoj je prepoznatljiva u pitanju.

- Tina Tarner je po meni bila boginja muzike, ne samo rokenrola. Još kao mala sam je imitirala i imam sve njene albume. Pri tom se vidi da je bila lafica. Ona je imala neverovatnu energiju nevezano od toga što je bila vanserijski pevač. NIje imala baš lepu sudbinu jer su joj se razne ružne stvari dešavale u životu, ali je ona to kao lavica prevazilazila. Ona je meni jedna jedina na svijet, što bi rekli Crnogorci. Slušala sam jako i grupu Abba i mislim da su oni najbolja pop grupa svih vremena – istakla je.

Pevačica se dotakla je uspeha brojnih svetskih zvezda, ali i Aleksandre Prijović koji se desio iznenada.

- Svako ima neki svoj tajming i mi nikada ne znamo šta donosi sutra. Čudni su putevi Gospodnji. Evo recimo, Toše Proeski je na žalost otišao jako mlad, a on je sa tako malo godina uradio toliko što nekome ne pođe za rukom decenijama na sceni. Kao i da je to bilo sudbinski predodređeno. A sa druge strane, imamo Željka Samardžića koji je u nekim zrelijim godinama postao zvezda i dan danas puni stadione gde god peva. Tako da svako ima svoj tajming kad će da zablista - istakla je pevačica.

