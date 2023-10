"BORIO SE BAŠ ZA MENE" Stanija se prisetila bajkovitog početka ljubavi sa Asminom, evo na šta je PALA

Stanija Dobrojević u emisiji ''Magazin In'' progovorila je o svom odnosu sa Asminom Durdžićem i načinu na koji je osvojio.

Kako je prisetila, Asmin je bio jako uporan te je odlučio da kupi kartu i ode kod nje u Majamiju kako bi ''popili kafu''.

- On se baš borio da uopšte dođe do mene! Kada smo se dopisivali pitao me kada ću doći u Beograd da popijemo kafu, a ja sam mu odgovorila da sa njim kafu u Beogradu nikad neću popiti! Onda je on dobio vizu, kupio kartu i bukvalno posle par dana došo u Majami. Iznajmio je stan odmah preko puta mog. Dole smo imala Starbaks kafeteriju i tu smo svakog jutra počeli da pijemo kafu. Tako je počela naša priča - rekla je Stanija pa dodala:

- Najviše me je pridobio svojom pažnjom. ujutru dok radim jogu, on odšeta do kafeterije, kupi kafu i donese mi i ostavi pored. Takođe, odvede me kod frizera na prime, i sačeka dok mi završe frizuru. Zaista je bio divan i takvim stvarima me je osvojio - rekla je Stanija.

