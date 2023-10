"ZABILA SI MI NOŽ U LEĐA" Uroš i Miljana žestoko zaratili, Kulićeva se javno obrušila na bivšeg prijatelja: Nisi mi više drug!

Miljana Kulić i Uroš Stanić sve češće počinju da se svađaju, te im je prijateljstvo bilo na klimavim nogama. Sada je Kulićeva i javno priznala da ga ne smatra drugom, a tom prilikom je nastao haos.

Ukućani Elite su birali između sebe najnezahvalnijeg cimera, a Miljana je to iskoristila kako bi otkrila svoje pravo mišljenje o pojedincima.

- Totalno ste omašili temu, pričate o sebičluku i bezobrazluku. Čula sam ovde da sam nezahvalna i da ništa nikome ne dajem, apsolutno od dana današnjeg nikome ništa ne tražim i nikome ništa ne dajem... Po mom mišljenju je prvo Skraćeni. Hrani psa da te ujede, živeo je u našoj porodičnoj kući godinu dana. Dali smo mu novac da vozi autobus da se oseti kao muškarac, a ne kao parazit. Čujete kakve patološke laži iznosi o mojoj porodici, najnezahvalnija osoba je on. Druga osoba je Uroš, on je toliko zamerio što mi je Bojana prijatelj, on misli da sam ja ovde dostupna za njega 24 časa - rekla je Miljana.

- Ljubomorna si i ne možeš očima da me gledaš - rekao je Uroš.

- Jesi otkriće ovog rijalitija, prezanimljiv si, imao si neke degutantne postupke...Bio si mi rijaliti drug, sada više nisi - rekla je Miljana.

- I ti si isto imala degutantne postupke, ova osoba mi je zabila nož u leđa, ja sam čist - rekao je Uroš.

- Treća osoba nezahvalna je Boža Džons, ne lično prema meni, pokazuje nezahvalnost prema ostalim ljudima - rekla je Miljana.

