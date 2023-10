SKANDAL U ELITI: Miljana rešila da naplati Urošu sve što je pričao iza leđa, cela kuća na nogama (VIDEO)

Uroš Stanić i Miljana Kulić u cik zore napravili su skandal u gareroberu i svađali se do iznemoglosti.

Kulićeva je saznala da ju je Uroš ogovarao, te je rešila da mu naplati sve što joj je govorio iza leđa.

foto: Printscreen

- Ja ti kažem da nisam u vinklu. Ne treba mi to da pričaš o Janku, Marku, Petku i Stanku. Kažeš da je Bojana htela da nas razdvoji, kakve su to budalaštine i gluposti?! Ma ne zanima me Predsednik, je**o te Predsednik u du*e da te je**o - urlala je Miljana.

- Molim - začudio se Uroš.

- Pričaš o Bojani i meni, pričaš da ona hoće da nas razdvoji, je l' si normalan - urlala je Miljana.

- Mi smo rešili šta smo imali - rekao je Uroš.

- A malo pre što vičeš ono podmuklo...Sada sam čula za to, svojim ušima, nije mi Bojana rekla - rekla je Miljana.

foto: Printscreen

- Ne obraćaj mi se, idem kod Aneli i Janjuša, ti mi nikada nisi bila prijatelj - rekao je Uroš.

- Idi kod Aneli i Janjuša...Nisam, je l' ti je lakše?! - rekla je Miljana.

- Ja ne pljujem po prijateljima kao ti - rekao je Stanić.

- Jesi, ceo dan si danas pljuvao. Ogovarao si me kod Anite - rekla je Miljana.

