OVO JE KUĆA JOVANE JEREMIĆ NA IBARSKOJ MAGISTRALI! Kafana zapuštena, a komšije otkrile zašto nikad ne spominje BRATA i SESTRU

Voditeljka Jovana Jeremić rodom je iz Ljiga i to mesto često spominje i veoma je ponosna na njega.

Jovana potiče iz radničke, vredne i ugostiteljske porodice i nikada nije krila da je odrasla u kafani na Ibarskoj magistrali, gde je imala svakodnevno susrete sa velikim imenima sa javne scene. Kao što je poznato, Jovanini roditelji bili su godinama ugostitelji, pa nam nije bilo teško da ih pronađemo, jer u Ljigu svi znaju gde je njihova kafana.

foto: Nikola Anđić

Voditeljkine prve komšinice podelile su sa detalje drame od pre nekoliko godina, kada Jovana napravila skandal po završetku srednje škole, o čemu se i danas priča u Ljigu.

- Kad je završila maturu ovde u Ljigu, nije htela da se slika sa svojom generacijom za maturski pano. Jako se zamerila sa svim profesorima jer je nisu proglasili za đaka generacije. Ona se fotografisala posebno i uramila tu svoju matursku sliku sa imenom i prezimenom, gde je pisalo "đak generacije", a onda ju je, da bi što više sugrađana to videlo, stavila u jedan stakleni izlog advokatske kancelarije u centru grada. Obradović se taj advokat preziva, a zvali su ga Muja, po ocu - ispričala je jedna od gospođa koju smo zatekli na klupi u parku.

Voditeljka ima starijeg brata i sestru, o kojima do sada nije nikada javno govorila.

foto: Nikola Anđić

- Jovana nije jedinica, ima starijeg brata i sestru, koja se nije udavala, ima nekih četrdesetak godina. Ona ima stan u Beogradu, završila je ekonomiju. Jovana je lepša od nje, pravi je đavo. Jovanin brat Peđa je otišao odavde pre desetak godina i nije se vratio u Ljig, jer su se roditelji smrtno posvađali s njim. Neki porodični problemi. Mija joj se zove otac, njeni su bili ugostitelji. Držali su tu restoran "Dva brata" na Ibarskoj magistrali, ali je on zatvoren pre pet godina, kad su otišli u penziju. Nisu loši ljudi, radni su, malo čudni. Zovu ih "buve" ovde po Ljigu - otkrila je ljubazno komšinica Slobodanka.

foto: Nikola Anđić

Restorana koji je nekada bio u vlasništvu Jeremića sada je prilično oronuo i zapušten.

foto: Nikola Anđić

- Njoj dete stalno čuva majka. Ona je doveze i ostavi tu po nedelju dana, ode za Beograd. Inače, lujka je Jovana prava, ali je naša, pa je volimo. Mene samo nervira to što je ona vodila "Parove" sa diplomom pravnog fakulteta, meni je to ispod svakog nivoa. Ali to je njen izbor, ona se trudila da dođe u žižu javnosti po svaku cenu, vidimo to sad svakodnevno - ispričao je jednom prilikom mladić, ali se od tada situacija dosta promenila i Jovana se ne odvaja od ćerkice.

kurir.rs