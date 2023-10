"JOVANA JEREMIĆ RADI MNOGO GORE STVARI" Mile Kitić uzvratio udarac voditeljki na prozivke: Video sam ja NJENE KLIPOVE! ŠOK!

Folk pevač Mile Kitić više od četiri decenije je na muzičkoj sceni, a nedavno je na jednom svom nastupu iskopirao kontroverznog repera Dragomira Despića, poznatijeg kao Desingericu, koji publiku udara patikom po glavi na nastupima.

Naime, Jovana Jeremić oštro je osudila ponašanje Dragomira Despića Desingerice, a nakon što je njegovo ponašanje "iskopirao" i stariji kolega Mile Kitić, voditeljka nije ostala imuna, pa je folkera isprozivala javno, a mi smo ga sada sreli na aerodormu i on joj je odgovorio.

foto: Printscreen

- Pisalo se dosta o tome, ja sam malo napravio šou, malo su ga osudili, a on je takav lik. Meni se to svidelo kod njega, možda će mi neko sad to zameriti, simpatičan mi je, pa sam uzeo malo da ga imitiram, ali shvatili su svi da je to šala. Sarađivao bih sa Desingericom. Ako mogu mladima da pomognem, što da ne - rekao je Mile, pa se osvrnuo na prozivke voditeljke Jovane Jeremić.

- To je njeno mišljenje, nije me to uvredilo, meni je to u tom trenutku bilo interesantno da uradim i uopšte se ne kajem zbog toga. Dozvolila je ona sebi mnogo lošije stvari, video sam njene klipove, nikada ih nisam komentarisao, ali mogu reći da radi mnogo gore stvari od toga - zaključio je Mile Kitić.

kurir.rs/blic