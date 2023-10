STANIJI NEĆE BITI DOBRO KADA ČUJE ŠTA JOJ JE MILJANA SVE REKLA Udarila žestoko, izvređala je najstrašnije, a onda je OVAKO NAZVALA

Nakon što su se učesnici "Elite" uverili u to kako je izgledalo suočavanje Stanije Dobrojević i Aneli Ahmić, voditeljka Ivana Šopić je u emisiji "Gledanje snimaka" dala reč Miljani Kulić.

- Ispala je jedna obična ku*****na, funjarsko ponašanje, ovu priču može da proda teletabisima: Tinki Vinkiju, Dipsiju, Lali i Pou. Kada je izašla, Bukilić i ja smo sedeli kraj hotela, čim je skinula bubicu, smejala se. Ja sam joj mahnula radi reda. Stanija Dobrojević sve što je ovih godina gradila, kako jedna ljubavnica dolazi, ona je sa Asminom bila zbog novca. On je patološki lažov koji je plasirao priču. Sve što je Lepi Mića rekao, sve se slažem. I to što je rekla Stanija: "Društvene mreže, tiktok", naravno da je znala da je oženjen čovek, naravno da je bila upućena, jednostavno je bolela, da se ne izražavam, stalo joj je do novca - rekla je Miljana, te je dodala:

foto: Ana Paunković

- Sada kada su potrošili poslednji dinar, gostovala je u emisiji misleći da će prodati priču. Razočaraću se ako postoji jedan jedini gledalac koji je poverovao Staniji Dobrojević. Da ne znam situaciju, posmislila bih da je Stanija žena. Svaka čast Aneli na dostojanstvu, ja sam mislila da je ispala glupa, ispala je gospođa. Kada je htela da joj donese prstenje, ona šalta priču i obraća se gledaocima: "Ovo je moj život i tvoj je". Stanija je na posletku jedna obična sponzoruša i ku*****na raspala, starletom ne mogu da je nazovem, a sada me je razočarala. Žao mi je što sam imala priliku da upoznam Staniju Dobrojević i da sa njom budem u rijalitiju - nastavila je Kulićeva.

- Drago mi je što smo ovo videli, jedan kroz jedan se vidi da Aneli nije slagala nijednu reč. Sve i da je prstenje izmišljeno, datumi i vremena su nebitni, drugo mi ne vidimo priču Anelinog rijalitija, već njenu kada kaže: "Ušla si na konto imena Stanija Dobrojević". Jasno se vidi od samog starta da Aneli taj čovek više ništa ne znači, jer ne bi mogla da zadrži pribranost. Mislim da je ona najgori udar žvakanja istine preživela i treba da živiš svoj život - rekla je Kačavenda.

foto: Ata images

- Ja ću prva da kažem, Aneli je ovde bila apsolutno pogubljena, a sa Stanijom je gleda sve vreme u oči. Stanija je toliko svesna da je u rijalitiju, rekla je da je totalno zaboravila da je pred kamerama, a posle se obraćala naciji. Drugo, nemoguće je da pored njenih PR-ova, da ona ima informacije, prostitutke, makroi, nema šta nije pričala, ti hoćeš da mi kažeš da tebi niko nije javio?! Ako mi imamo informaciju ovde u rijalitiju da on ima sliku sa detetom, da to nije došlo do tebe...Došla je ovde: "I ovaj me pravi budalom, hajde da čujem tvoju stranu priče". Slažem se sa svima, da je došla i rekla da se zaljubila. Ovo nije čak ni pranje za mene. Ova se us**la sebi u usta, ona je zavisnica, toliko ona voli medije...Drago mi je što je Aneli provukla, kada je rekla: "Je l' ti misliš da oni tebe vole?", u prevodu, mene nisu voleli koja nisam slikala du**ta, a misliš da će tebe da vole?! Ovo je odlično. Svesno je govorila, kao da je zvao islamsku zajednicu, kao: "Sad ću da ti kažem sve", hajde da ti i to osporim - rekla je Matora.

Kurir.rs / Blic

Bonus video:

02:29 Milena Kačavenda i Miljana Kulić