DANAS SUNČANO, PONEGDE KIŠA, PRAVO LETNJE VREME! Narednih dana toplo ali s pljuskovima a evo kad nam stiže PAD TEMPERATURE!

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno s dužim sunčanim intervalima i toplije

Pljuskovi s grmljavinom su mogući u brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije. Duvaće slab do umeren južni vetar. Najniža temperatura biće od sedam do 13, a najviša od 24 do 27 stepeni, najnovija je prognoza RHMZ-a.

I u Beogradu će biti promenljivo oblačno s dužim sunčanim intervalima i toplije. Južni vetar će biti slab do umeren. Najniža temperatura oko 13, a najviša oko 27 stepeni Celzijusa.

Biometeorološka prognoza Biometeorološke prilike mogu nepovolјno uticati na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom. Svim hroničnim bolesnicima savetuje se pridržavanje saveta lekara i redovno uzimanje terapije. Glavobolјa i poremećaj sna su mogući kao meteoropatske reakcije.

Detaljna prognoza za naredna tri dana

Ponedeljak

Promenljivo oblačno i toplo sa dužim sunčanim intervalima, a posle podne u brdskoplaninskim predelima tek ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od 8 do 15 stepeni, a najviša od 24 do 28 stepeni.

Utorak

Promenljivo oblačno i toplo, od sredine dana sa lokalnom pojavom kiše i pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni, uveče na severu severozapadni. Najniža temperatura od 9 do 16 stepeni, a najviša od 25 do 28 stepeni.

Sreda

Promenljivo i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 9 do 15 stepeni, a najviša od 20 do 26 stepeni.

Prognoza vremena do 13. maja

Promenljivo i nestabilno sa češćom pojavom kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom, dok će dnevna temperatura biti u padu.

