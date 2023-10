PORODILA SE MARIJANA MIĆIĆ! Voditeljka na svet donela devojčicu, njen muž slavio do zore, ispcepali ga skroz, evo s kim je slavio

Voditeljka Marijana Mićić porodila se i na svet je donela devojčicu. Dario Prpić je na svom Instagram profilu objavio fotografiju sa voditeljkinim mužem na kojoj ga vidimo sa iscepanom majicom.

Oni su sinoć slavili dolazak druge naslednice na svet, a Miloš je okupio uži krug porodice i prijatelja kako bi proslavio.

Podsetimo, Marijana Mićić i njen izabranik Miloš u decembru 2021. godine dobili su prvu ćerku.

Poznato je da Marijana do petog meseca prve trudnoće nije želela javno da otkriva da čeka bebu, pa su za to znali samo njeni najbliži, a tokom drugog stanja ugojila se 17 kilograma.

- Radila sam trudna do petog meseca, snimala sam serije, a nikome nisam dugo htela da kažem da sam trudna, niko nije znao. Ugojila sam se 17 kilograma u trudnoći. Sada imam dve kile viška u odnosu na pre trudnoće, vrlo brzo sam sve to skinula, sama od sebe. Imala sam noću znojenja, probudim se - voda. I kilogrami su valjda samo odlazili. Ne znam od čega se to dešavalo. Patronažna sestra mi je rekla da je to od dojenja. Ja sam bukvalno za dve nedelje smršala 14 kilograma, u prve dve nedelje posle porođaja.I patronažna sestra koja je dolazila svaki dan mi je posle desetog dana rekla 'Ju, što ste smršali'. Ja sam se uplašila, rekoh 'Zašto, šta mi je? - ispričala je Mićićeva.

Inače, Marijana i njen partner su proslavili osam godina veze, koja je počela slučajno, a pretvorila se u lepu i dugu emotivnu priču.

- Kad imate dvadeset i neku, burnije reagujete na svaki partnerov gest. U tim godinama manje je kompromisa, a više rasprava, pa veze brže pucaju. Kod nas se sve lepo poklopilo. Miloš je "u glavi tačan" za odnose, pa je uspeo da i mene kanališe do granice da sada i ja isto reagujem - objasnila je ona tada.

