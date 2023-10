"U PRAVU SI - VIDIMO SE NA SUDU" Ana Nikolić ne prestaje da spominje Rastu, sad uplela i njegove roditelje: "SVE JE LAŽ"

Pevačica Ana Nikolić ponovo ratuje sa svojim bivšim suprugom, reperom Stefanom Đurićem Rastom, sa kojim ima ćerku Taru. Ana je ovog puta u javnost iznela njihove privatne prepiske, a potom ga ponovo optužila da je član klana Veljka Belivuka. Pošto je Rasta posle njenih opužbi na društvenim mrežama objavio fotografiju sa ćerkom, Ana je ponovo reagovala tvrdeći da je ćerkica sa njom.

"Laž! Dete je kod mene tako da više neću pustiti nijednu jedinu laž. O njegovim roditeljima mogu samo da kazem "hvala vam sto ste bili tu "i zbog poštovanja prema tim istim ljudima ja sam ćutala. Bolje da ćuti zauvek. Sve što kaže od ovog trenutka biće upotrebljeno protiv njega. Dete viđao nije. Ako želiš dalje tvoje bljuvotine da iznosim sa dokazima i to kakvim - nastavi! Sramota me je od same sebe prvo, kao i od ljudi o čemu ja javno raspravljam. U pravu si - vidimo se na sudu", napisala je Ana Nikolić uz fotografiju sa ćerkicom.

A potom je objavila fotografiju sa ćerkom u krevetu kako spava s njom.

"Istina je jedna. I ne mogu i neću da ćutim i žmurim na laži i bezobrazluk. Tačka", dodala je Nikolićeva.

Podsetimo, Nikolićeva se nedavno žestoko obrušila obrušila na svog bivšeg supruga Stefana Đurića Rastu i to zbog njegovog intervjua, u kome je između ostalog, reper govorio o njenim problemima, kao i da je tu da joj pomogne za sve što joj treba u životu.

foto: Petar Aleksić

- Ana ima dovoljno godina da zna šta je pametno i dobro za nju, samim tim i da odluči kako će živeti. Porodica je tu da pomogne u svakom smislu. Ja sam humanista, pomažem i znanima i neznanima, pa kako neću majci deteta koje bezuslovno volim. Onog momenta kad sama poželi da nešto promeni, promena će se i desiti - bio je iskren njen bivši suprug, a preneo je "Hello", što je Anu verovatno izbacilo iz takta, pa je rešila da na Rastin račun iznes niz žestokih optužbi.

