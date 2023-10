HRVATSKI DJ MATEO UPUTIO BRUTALNE REČI Aleksandri Prijović zbog zakazanih 5 koncerata u zagrebačkoj Areni! OVO NIKO NIJE OČEKIVAO

Aleksandra Prijović nakon održana tri spektakla u beogradskoj Areni munjevito rasprodaje koncerte koji su zakazani u Srbiji i regionu.

Dok svakodnevno zakazuje nove nastupe, pevačica je postala jedna od glavnih tema na Balkanu. Posle informacije da je zakazala i petu zagrebačku Arenu završila je u tamošnjem dnevniku, na brojnim portalima i u novinama, ali i društvenim mrežama.

Uprkos tome što su gotovo sve ulaznice rasprodate mnogi negoduju njene koncerte i nazivaju je "cajkom". Ovim povodom oglašavale su se mnoge zvezde, a svoj sud o tome za medije je dao i najpopularniji hrvatski di-dzej Mateo koji je imao priliku više puta da nastupa sa brojnim regionalnim zvezdama.

On tvrdi da Prija treba da peva u Hrvatskoj jer je sama zaslužna za svoj uspeh kojem ne može prići niko od mlađe populacije.

- Što se tiče Aleksandre Prijović, veliki respekt! Znam da je jako težak put doći do vrha jer na vrhu ne može biti svako. Smatram da je ona definitivno na vrhu, a do tog uspeha nije došla preko noći. Sama sebi treba da zahvali i nagradi jer je izborila za to da bude danas velika zvezda. Napunila je tri beogradske arene i rasprodala pet zagrebačkih Arena. To ne može svako. Pogodila je pravi album, pesme se slušaju u svim klubovima i radio stanicama. Taj hajp ne postoji samo sada, nego u njenom slučaju traje godinama unazad. Njen vokal nije samo lep preko plej beka nego i uživo. Želim joj sve najbolje. Iskreno, ne poznajem osobu u tim godinama koja je pet dana zaredom zakazala zagrebačku Arenu. Pred njom stoji bogata i uspešna karijera, zaslužuje sve najbolje. Mislim da mlađa generacija sluša ono što voli. Aleksandrine pesme absolutno nisu nacionalističke nego ljubavne i mislim da publika oseti tu ljubav prema muzici koju ona pruža. Poštujem svačije mišljenje, ali smatram da neko ko puni pet arena da je tu svaki negativan komentar suvišan. Kako je popularna u Srbiji, tako je u Hrvatskoj, BiH i svuda - rekao je Mateo.

