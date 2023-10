ZDRAVKO ČOLIĆ OTKRIO TAJNU IZ SVOG KREVETA: Neko kaže da je to karakteristično za ŽENE, ali vama ću da kažem...

Zdravko Čolić, jedan je od najveće regionalne zvezde, a otkako se pojavio sedamdesetih na javnu scenu tadašnje Jugoslavije, budio je pažnju medija, koji su se utrkivali da objave nešto o njemu.

Yugopapir je objavio članak iz ITD iz 1983. godine o Čoli koje otvoreno govorio o svojim snovima, pa čak dao savet kako da se odmah ode u san.

O čemu sanjaju Zdravko Čolić?

- Mnogo spavam i mnogo sanjam - rekao je tada Zdravko.

- Malo ružno, malo više lepo i to obavezno u boji. Neko kaže da je to karakteristično za žene, ali mogu svima da kažem da oni koji ne mogu da sanjaju u boji da su izgubili mnogo u životu. (Trećinu života čovek provede u snu, je l' da?) Inače, kad spavam vrlo sam nemiran, ali je interesantno da bez obzira na to što se u snu prevrćem, dovoljna mi je samo polovina kreveta.

foto: Printscreen/Paparaco lov

Kako zaspim?

Pa, najčešće kad legnem potrbuške. Obožavam taj položaj, eventualno neki put sa strane, ali to onda mora da bude bez jastuka. Joj, ja sam ti velika spavalica. Moram da "odradim" svojih 8 sati pa to ti je. Kad sam na turneji onda je to bogami i 10 sati. Nije lako kretati se, skakati, a o pevanju da i ne govorim ako nisi ispavan. Šta sanjam u poslednje vreme? Eh! Ljubavne snove. Ne znam da li je to uticaj proleća, sunca, topline... Obavezno se dešavaju u prirodi, a ja sam ti tu onda ko neki Adam. Eva ili Eve dolaze po porudžbini. (?)

foto: Nenad Opačić

Da! Ja imam recept za san. Prvo intenzivno (ne dugo, ali intenzivno) razmišljam o nečemu, zatim lagano pod hladan tuš, pa onda u krevet. Naravno potrbuške. Iste te noći sto postotno sanjam ono što sam poželeo. Probajte!

kurir.rs/yugopapir.com