"PALIM SE NA JOVANU JEREMIĆ" Milan Kalinić u svom stilu potkačio voditeljku, ona se odmah oglasila: Beskrajno mi je simpatičan!

Glumac i voditelj Milan Kalinić nedavno je prokomentarisao u jednoj emisiji ponašanje koleginice Jovane Jeremić, te istakao da mu nije jasno kako je moguće da Jovana radi na televiziji.

Međutim, tada je Jovana izjavila, da Milan voli žene baš kao što je ona, a on je njenu izjavu prokomentarisao u jednoj emisiji.

Jeremićeva je izjavila da ti voliš žene i pališ se na žene kao što je ona - rekao je voditelj, a Milan Kalinić je, uz osmeh, odgovorio na to:

"Da, potpuno je u pravu Jovana Jeremić. Konačno da jedna žena shvati moj ukus i da ga tako javno iznese. Eto žene sad znate kakve žene treba da mi prilaze".

Ubrzo nakon komentara Milana Kalinića, oglasila se i Jovana Jeremić.

- Oduvek sam znala da dobro čitam između redova. I volela sam uvek plave muškarce, tako da… Kaliniću, nikad se ne zna. Dug je život. To što mu se dopadam, znači da Kalinić ima dobar ukus. On je meni beskrajno simpatičan - poručuje Jovana.

Milan Kalinić je ranije izneo stav o Jovani Jeremić.

- Ima sada na jednoj televiziji jedna voditeljka koja je vrlo ekstravagantna i kontroverzna. Svi se čude i šokiraju kako je ona uopšte dobila emisiju i kako radi na televiziji. I u pravu su. Ja se isto slažem sa njima - započinje Milan priču o Jovani i dodaje:

- Mi bismo bili svi u pravu kada bi ona radila na televiziji, ali da nju niko ne gleda i ne želi da dođe u goste. Onda bismo se zapitali: "Ko ovoj daje prostora? Šta je bre ovo?". Ne, nego ona ima najgledaniju emisiju. Kod nje dolaze svi. Nije problem u njoj, nego je problem u nama, jer je gledamo i dolazimo kod nje u emisiju. Svi argumenti tu padaju u vodu. To smo mi, to nama treba - ističe Kalinić.

- Ko sam ja da tu nešto zameram? Je li ona najgledanija? Je li to narod želi? Ko sam ja da onda kažem bilo šta, ćutaću i to je to. Nemojte onda ništa da se čudimo i imamo visoko mišljenje o sebi, kada je to to - zaključuje Milan Kalinić u emisiji "Balkan Info".

