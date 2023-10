SADA SVI PRAVE FILMOVE O SVEMU, OSEĆAM ODBOJNOST PREMA TOME! Hari Mata Hari otkriva pod kojim uslovima bi pristao na film o sebi

Pevač Hari Varešanović imao je prvi od tri koncerta u MTS dvorani. Koncert je nosio simboličan naziv "Kad dođe oktobar", a pevač nije krio uzbuđenje pred nastup:

- Dugo godina nastupam u Beogradu. Ovo je 35. koncert i imali smo mi dosta serija. Napravili smo malu pauzu pa smo od prošle godine ponovo započeli serije i nećemo prestati - rekao je forntmen i pevač Hari Varešanović.

Kaže da mu za sada više odgovaraju intimnije koncertne dvorane:

- Arena je trenutno profilisana za određenu vrstu pevača, a ja imam osećaj da bih više ostao u ovim intimnijim prostorima kao što su Sava Centar i MTS dvorana.

Na pitanje da li bi voleo da se o njegovom životu snimi film pevač je odgovorio:

- Iskreno nisam o tome razmišljao. Ja imam jednu prelepu karijeru, ali sada svi prave filmove o svemu. Nekakvu odbojnost imam prema tome. Prvo, treba mi materijala kojeg nemam. Sve te zlatne ploče, slike, nagrade, ko zna gde je to, u kojim podrumima. Pre svega treba se jedan dobar producent naći da to sve uzme u svoje ruke i onda bi to na nešto ličilo.

Kurir.rs

