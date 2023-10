POSLE PRIJE I ONA ZAKAZALA ARENU U ZAGREBU! Ova srpska pevačica će uskoro nastupati kod komšija: Ne može da DOČEKA!

Pevačica Marija Šerifović zakazala je koncert u Areni u Zagrebu.

Nakon što je Marija objavila album na kojem su šest novih pesama, usledilo je još jedno iznenađenje, koncert kod komšija u Hrvatskoj.

- Lutke moje, ovo sam jedva čekala - napisala je Marija ispod najave.

foto: Petar Aleksić

Nema sumnje da će pevačica postići ogroman uspeh budući da su se njene pesme sa novog albuma našle u trendingu u Hrvatskoj nakon samo par sati.

Inače, Marija je nedavno otkrila i kako gleda na to što Aleksandra dobija nekolicinu loših komentara po pitanju broja koncerata u Hrvatskoj.

foto: Shahid Mehmod / Panthermedia / Profimedia, Petar Aleksić

- Moj komentar na to bi bio da ja smatram da svako treba da nastupa u svakoj državi bez bilo kakvog problema. Ako naš posao ne spaja, ja ne znam ko će spojiti. Imamo primer na mojoj numeri koja je prva u trendingu u Hrvatskoj, u prvom danu u prvih par sati. E sad, ono sa čim imaju problem naši susedi jeste to što se radi o izvođačima narodne muzike. Da se to dogodilo nekom pop izvođaču, to verovatno ne bi bio problem, ali narodnjaci ih malo žuljaju. Ono što mogu da kažem je da je Aleksandra to svojim radom zaslužila i narod to želi da sluša, a protiv naroda se ne može. Prema tome, mi ili bilo ko može da trubi, protiv ljudske volje se ne može - rekla nam je ona.

