"HOĆU DA SE SVAĐAM, ONA NEĆE!" Nela Bijanić o ulasku u rijaliti i odnosu sa Majom Nikolić: Nisam htela da upiru prstom u mog sina!

Pevačica Nela Bijanić gostovala je u emisiji Puls Srbije kod Ivana Gajića zajedno sa svojim sinom, Oliverom Bijanićem, takođe pevačem.

foto: Kurir televizija

Dotakla se i svog boravka u rijalitiju farma.

- Svi su se čudili što ulazim i to najviše zbog toga što ljudi koji me poznaju znaju da mi je higijena jako bitna. Pitali su se kako ću ja da se kupam u onom čuvenom buretu, a ja sam mislila da je to fora. Kada sam ušla videla sam da nije i to mi je zaista bio problem. Inače učesnici su komentarisali da sve blista dok sam ja prisutna, a kako izađem sve se ispretumba. Veoma sam pedantna i uredna - kaže pevačica.

Kaže da je izbegavala velike svađe najviše zbog svog sina, što je začudilo pevačicu Maju Nikolić koja je u to vreme takođe bila na farmi:

- Nisam htela da upiru prstom u Olivera i da govore tvoja majka ovo, tvoja majka ono. Izbegavala sam teške reči i svađe, htela sam da zadržim pribranost i pristojnost. Jednom je Maja Nikolić začuđano rekla: Ja hoću da se svađam sa Nelom, a ona neće!

Kurir.rs

