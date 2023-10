"CRNCI KOJI SU ME PROSILI SU BILI PLAĆENI ZA TO" Evo šta se Nataši Bekvalac desilo na odmoru, dotakla se i Prijinog uspeha

Nataša Bekvalac bila je nedavno na odmoru u Italiji sa dva prijatelja, gde je imala niz interesantnih situacija.

Natašu je sad voditelj u emisiji pitao da prokomentariše podatak da su je tamnoputi muškarci zaprosili na nedavnom odmoru, a ona je imala spreman odgovor.

- Mislim da su plaćeni za to, platio ih je drug... Došli smo do tog nivoa da plaćamo crnce... (smeh) Ništa me ne pitaj! Sve moram da plaćam! (smeh) - navela je pevačica.

Nataša je prokomentarisala i velike uspehe Aleksandre Prijović, koja puni arene i dvorane širom regiona.

- Baš mi je drago, puno mi je srce. Aleksandra zaslužuje sve, mnogo se trudi, predivna je osoba, dodatno mi je drago zbog toga - kazala je Nataša za "Ekskluzivno".

