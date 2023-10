JOVANA LJUBISAVLJEVIĆ PROGOVORILA O UDAJI ZA CECINOG BIVŠEG! Misica otkrila šta Bogdanu radi svaki dan, a jednu stvar jedva čeka

Jovana Ljubisavljević uživa u ljubavi sa biznismenom Bogdanom Srejovićem, bivišim dečkom Svetlane Cece Ražnatović, a sada je progovorila o njihovom odnosu.

- Evo, poslao mi je poruku moj partner Bogdan. Pita me kada stižem kući, jer idem da pravim ručak - rekla je ona, te otkrila da li često kuva.

foto: Printscreen Instagram

- Počela sam da kuvam, ne znam zašto me to ispunjava u poslednje vreme, ali volim da zavežem kosu u punđu, pustim muziku i počnem da spremam nešto... Dopada mi se, to mi bude najdraže, da ne pojedemo za jedan dan bilo bi mi mrsko da spremam. Ovako kada se najedemo slatko, ne moramo da idemo po restoranima i to me trenutno ispunjava. Možda mi je to sad neki hobi u stvari - priznala je Jovana.

U domaćim medijima se u više navrata pojavila informacija da će lepa voditeljka svom izabraniku izgovoriti sudbonosno "da", a kako je otkrila, ne bi i dalje bila u vezi sa Srejovićem da to nije sledeći korak u njihovom odnosu.

foto: Instagram

- Da, naslov za naslovom! Baš sedimo ovako i čitam negde: "Ona je već nama najavila"... Ljudi, ja ću reći prvo nama, a onda i svima ako do toga dođe. Poslali su mi nedavno neki komentar: "Udadoše je za svakoga, ona za svakoga pristaje". Ne, nego je logično da kada si u dugoj vezi koja je zdrava i u kojoj postoji ljubav da je to neki sledeći korak. Nisam u vezi da bih traćila vreme. Uskoro punim 28 godina, normalno je da želim da se ostvarim kao majka i da budem nečija žena. Ako je suđeno, i ako to treba da se desi, desiće se, i rado ću reći "da" ako dođe do toga. Ne mogu da govorim sad o tome, ali logično je jer ne bih bila sa njim da u ovom trenutku to nije to - otkriva Jovana.

kurir.rs/blic

Bonus video:

00:09 Jovana Ljubisavljević otišla da se pomoli Svetoj Petki na Kalemegdanu