MALO KO ZNA DA JE VIKI MILJKOVIĆ MAĆEHA! Ovo je Tašketova ćerka Jelena iz prvog braka, a njen odnos s pevačicom sve će ŠOKIRATI

Viki Miljković retko iznosi javno informacije o ćerki svog supruga iz prethodnog braka, što izaziva sumnje u njihove odnose. Međutim, nedavno je pevačica objavila nekoliko slika koje prikazuju harmoničan odnos između njih, želeći tako da dokaže da nije loša maćeha i da utiša kritičare.

Naime, Jelena Tašković, sada udato Bodiroza, ne živi u Srbiji, već je sa majkom, harmonikaševom prvom suprugom, odavno u inostranstvu, gde je pustila korenje i nema nameru da se vraća u Srbiju.

Jelena je otišla u inostranstvo, udala se i dobila dete, što je razveselilo Taška koji je sada ponosni deda. U ovim situacijama, Viki prati Tašketa i ne vrši pritisak kada želi da se vidi sa ćerkom i unukom. Sudeći po slikama, čak su i ona i njen suprug prisustvovali svadbi Jelene.

Sve u svemu, ćerka Dragana Taškovića Tašketa se povremeno viđa sa ocem, bratom i Viki kad svi usklade svoje zauzete rasporede. No, jasno je da su svi u dobrim odnosima i da među njima nema zle krvi.

Podsetimo, Viki je jednom prilikom otkrila da ima sjajan odnos sa Draganovom ćerkom.

- Naš sin i njegova sestra po ocu fenomenalno se slažu. On ide u nemačku školu, a ona mu pomaže oko domaćih zadataka i jezika. Jelena u Beograd dolazi samo tokom raspusta, pa on ima potrebu da je grli i ljubi, ali i da se svađa s njom. Naprosto vidi da se braća i sestre svađaju pa tako i on iz čista mira izmisli neki razlog da se sporečkaju. Izuzetno su vezani jedno za drugo - pričala je Viki i otkrila kakav je njen odnos sa Tašketovom ćerkom iz prvog braka.

- Ona je odrastala zajedno s nama. Ne volim da pričam o odnosu koji imamo jer su s tim dobro upoznati ljudi iz našeg okruženja. U jednom trenutku nas dve smo kao majka i ćerka, a u sledećem već kao drugarice ili sestre. Nas dve zaista imamo divan odnos - dodala je pevačica.

