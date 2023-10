KO JE MUŽ VERE MATOVIĆ?! Žive u VILI od 4 MILIONA €, a zbog njega je spakovala kofere i otišla na kraj sveta! Evo čime se bavi

Pevačica Vera Matović pored zavidne karijere može se pohvaliti i jednim od najstabilnijih brakova na domaćoj javnoj sceni.

Muž Vere Matović, harmonikaš Ratomir Raća Matović u stopu je prati kroz život, a deca kao kruna ljubavi samo su upotpunila ovu sreću. Kako se rodila ljubav među njima, pevačica je otkrila jednom prilikom:

- Nas harmonikaši traže, njima treba pevačica. I mene je moj harmonikaš našao - ispričala je Vera svojevremeno ističući da je ona u to vreme nastupala sa svojim bratom.

- Moj brat i ja smo radili i on je došao u našu grupu. Naravno, brat i sestra su imali svoj bakšiš. Tada sam bila Ostojić. Pošto je bila to jedna kuća, on je nosio kući taj bakšiš. I tada je moj sadašnji muž pitao mog brata zašto meni ne da pola bakšiša da kupim haljine, cipele, čarape... Od tada je moj brat počeo meni da daje deo bakšiša.

Muž Vere Matović osvojio ju je upravo takvim sitnicama i pažnjom, a da su privrženost, poštovanje i ljubav oni negovali još od samih početaka.

Muž Vere Matović, kako je jednom prilikom ona istakla, njena je podrška i najveći životni oslonac, a na svoju decu izuzetno je ponosna:

- Nisam ja verovala da ću se udati za njega, ali kroz to druženje mi se svideo. On je moj najveći životni oslonac, nema drugog. Ja sam u trećem mesecu trudnoće otišla u Australiju. Kada si sa osobom koju voliš, ništa nije teško. Plašili smo se za decu, morala sam da idem da radim po Nemačkoj za vreme bombardovanja. Rekla sam ''Kupi decu i slike i u Čačak'', kad i tamo isto. Tada je on prekinuo da ne ide sa mnom, bilo mi je jako teško kad smo bili razdvojeni - rekla je, ističući da su deca tada najviše patila.

Podsetimo, Vera Matović živi u vili na Dedinju za koju se priča da vredi oko četiri miliona evra.

To je zapravo jedna od najskupljih vila na estradi, a folkerka nikad ne objavljuje detalje svog doma. Za nju i supruga kažu da su suvi bogataši i da imaju veliki broj umetnina.

