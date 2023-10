"BIO MI JE TEŽAK PERIOD RASKIDA" Bane Mojićević nema sreće, nakon razvoda progovorio o EMOTIVNOM BRODOLOMU: Evo u kakvom su ODNOSU

Iza Baneta Mojićevića je jedan od težih perioda u životu.

- Bio mi je težak period raskida, sada kada je prošlo mogu kroz smešak da odgovaram o tome, ali nije bilo ni malo jednostavno, niti prijatno, to su traume i šokovi koji su jedni od najvećih u životu koje čovek može da doživi. Takve situacije nisu prijatne i nije nešto na šta je bilo ko od nas spreman i o čemu razmišljaš onog trenutka kada stupaš u zajednicu i brak. Sve se preživi, život se nastavlja dalje, a mnogo volim svoj život, imam ogromnu želju da budem što srećniji, smireniji i zadovoljniji - kaže Bane Mojićević.

foto: Pritnscreen

Nakon raskida, Mojićević je odlučio da mu je lepše da bude sam, bez leope polovine.

- Nisam zaljubljen i trenutno ne osećam neku potrebu za nekim novim odnosom. Lepo mi je ovako, uživam u miru i slobodi, posvetio sam se dosta kreativnom radu. Posvetio sam poslu, privatnom životu i deci. Ne opterećujem se time. Želim samo da kada se to bude dogodilo sledeći put, da budem spreman, otvoren i raspoložen, da odnos bude kvalitetan na obostrano zadovoljstvo i srećno. Lepo mi je trenutno, bavim se stvarima kojima nisam mogao u proteklom periodu- kroz osmeh je rekao Bane, a onda otkrio u kakvim je trenutno odnosima sa bivšom suprugom.

foto: Kurir televizija

- U korektnim, koliko to može biti, u ljudskom smo odnosu i relaciji zbog dece, i smatram da je to tako ispravno i da tako jedino može da bude dobro i da funkcioniše. Drugačije ne bi moglo ni za nas, a ni za decu - istakao je on.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

00:31 ALEKSANDRA MLADENOVIĆ, ANDREANA ČEKIĆ I BANE MOJIĆEVIĆ NAPRAVILI ŠOU KOD GAJIĆA! Gledajte dIvan show u 15h na Kurir televiziji