O OVOJ ŽENI JE PRIČALA CELA SRBIJA, A NIKO NIJE ZNAO KAKO IZGLEDA! Konačno otkriveno ko je Banetova bivša, postoji i FOTKA!

Pobednik muzičkog takmičenja „Zvezde Granda“ Bane Mojićević razveo se od supruge Milice pre nekoliko godina sa kojom je dugo bio u braku. Nakon toga je uplovio u jednu ljubavnu vezu, ali je nedavno potvrdio da je ponovo slobodan.

Iz braka sa Milicom ima dvoje dece, sina Radoša i ćerku Mašu, a sa kojima najčešće provodi slobodno vreme.

Pevač je nakon razvoda priznao da je glavni razlog kraha njihove ljubavi bilo to što je u jednom momentu svako počeo da živi svoj život foto: Kurir televizija

Njegovu bivšu surugu skoro nikada nismo imali priliku da viđamo u javnosti. Milica se tokom braka nije pojavljivala u medijima, a njene fotografije smo viđali samo na društvenim mrežama.

Milica je je tokom braka sa Banetom, ali i nakon toga vodila miran i povučen život, pa se i nakon razvoda nije oglašavala u medijima.

– Jednostavno smo se udaljili. Svako je živeo za sebe… Pre godinu i po dana smo se razdvojili i živeli odvojeno, a nedavno smo i taj papir potpisali i zvanično se razveli. Već dugo nismo par. Dao sam i sebi i njoj vremena da prebolimo, da odbolujemo to što nismo uspeli, a u isto vreme i šansu da se nešto promeni. Međutim, za to vreme smo još više shvatili da nam je oboma tako bolje i definitivno se dogovorili da se i papirološki raziđemo – rekao je on tada.

Nekoliko meseci nakon razvoda od Milice pevač se oglasio u medijima i priznao da mu prija ponovni momački život.

– Da sam znao da će mi biti ovako, ranije bih se razveo. Bukvalno sam procvetao. I ne samo ja, rekao bih i da je Milici svanulo. Oboje smo sada srećniji i zadovoljniji, a naš odnos je iskreniji i zdraviji – kazao je on.

