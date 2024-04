ĐEDOVIĆ OTKRIO ZAŠTO MIONA NE SME DA OSTAVI ŠA! Od ove tajne Jovanovićka strepi: On je razluđen, ona radi stravične stvari

Marko Đedović važi za osobu koja nema dlake na jeziku i uvek je spreman da iznese svoje mišljenje. Ovih dana ne prestaje da se svađa sa Miljanom, a sada je rešio da otkrije sve što zna o njoj.

Darko Tanasijević je noćas ušao na imanje kako bi sa zadrugarima pretresao najaktulenije teme u Beloj kući. Jedan od njegovih sagovornika je bio Marko Đedović.

foto: Printscreen

- Danas si vrlo nadahnut i produktivan - primetio je Darko.

- Jesam, iako nisam spavao dva dana - odgovorio je Đedović.

- Tokom čitavog dana traju tvoje svađe sa Miljanom - rekao je Darko.

- Da i trajaće. Ja razumem da je ona sad u terminalnoj fazi svoje bolesti. Njoj sam prećutao 17 puta prozivke. Neće stati, ne interesuje me ko kako to vidi. Danas je uvredila srpski narod, Boga i narod. Prešla je i sa živih na mrtve. Provocira Milenu za majku. U životu to nisam video, toliku morbidnost. Ona je za hospitalizaciju. Jako je nezadovoljna, jer je niko ne voli. Ona je osuđeni nasilnik i psihijatrijski slučaj. Godinama je štitimo, ali sad je kraj. Ona je jedan klasični kleptoman, ne jer nema, nego jer je bolesna. To ovde godinama radi i vrši nuždu u bazenu. Sve laže - rekao je Marko.

- Rekao si da ne podnosi Anitu, Anđela i Aneli - rekao je Darko.

- Pričala je da će prvo mesto biti Anita, drugo Anđelo ili Milena. Aneli je najveći folirant za nju. Ona je donekle i zaštićena, ali neće više biti. Danas mi je opet mahala bubicom i pretila mi. Toliko sam se naštelovao, da ako me ubode nožem, ne bih reagovao - rekao je Marko.

- Kakvi su ti utisci nakon slikanja? - upitao je Darko.

foto: Nemanja Nikolić, Petar Aleksić

- Mislim da je Ša preterao. Vidim da je totalno razluđen i rekao sam mu sve što mislim. Nije lud, ali ima problem sa izlaskom iz bilo kog odnosa - kazao je Đedović.

- On kaže ili ćeš da me poštuješ ili ćeš da me ostaviš - rekao je Darko.

- Ima taj problem iz mladosti. Mislim da veći psihički problem ima Miona, ne znam koje prirode. Ona je meni simpatična, ali stvari koje ona radi su mi stravične. Nema pristup za osobu za koju kaže da je voli. Ima veliki defekt u ponašanju, ne poklapa se to što priča s njim i za stolom. Sad ga smiruje kao, ali to deluje fejk. Mislim da ga neće ostaviti, jer će on izneti sve o s**sualnom odnosu. On je jasan da voli, iako ima prenaglašene reakcije. S njom ne bih izdržao ni tri sekunde. Ljudi su svašta nametnuli u odnosu, kao moraš ovo, ono. Ne moraš, evo Stanislav je išao na svingeraj slobodno - rekao je Đedović.

foto: Printscreen

- Šta predviđaš odnosu Aneli i Janjuša? - upitao je Darko.

- Ako spuste malo loptu, onda stopostotno pomirenje. Nemaju realnu sliku dešavanja i koriste jako ružne stvari - rekao je, a onda prokomentarisao vezu Anita Stanojlović i Anđela Rankovića.

foto: printscreen/Pink

- Apsolutno ću početi da verujem Aniti, da se naučila pameti. Njeni odgovori su kao naštelovani. Anđelo mi je donekle i drag, pa sam možda pristrasan. Mislim da daju normalne odgovore. Kad se porede stvari koje su rečene Aniti i Anđelu, ceo svet je osudio Ivana. Miljana je rekla mnogo gore stvari - završio je Marko.

Kurir/Srbijadanas/Preneo: I.L.

Bonus video:

07:37 STARS 289