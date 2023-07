PRE MARKA DIVNA DNK BILA UDATA! Ta džukela je tražio od mojih da mu daju SVINJE, koristio me je! Bivši se uključio u emisiju, HAOS

Gosti emisije "Narod pita" s bili su Divna i Marko Milanović, poznati kao Marko i Divna DNK.

foto: Printscreen/RED TV

Javnost je nedavno potresla teška priča bivše zadrugarke Divne DNK, kada je otkrila da je otac maltretirao u detinjstvu i da zbog toga danas ima izraslinu na leđima.

Divna ima težak život, a njena najveća radost su njena deca i muž Marko, za kog je veoma vezana.

U medijima se često pisalo i to da Marko vara Divnu i da se često svađaju, poznati rijaliti par sada je otkrio u kakvom su zaista odnosu.

- Mislia sam da će Marko ponovo da švrlja, da će da nađe neku novu kao onu Jelenu, znate ja ne verujem muškarcima - rekla je Divna na početku emisije, ali je on odmah prekinuo.

foto: Printscreen/Premijera

- Nisam, izlazio sam ali bez ženski, ja sam čekao Divnu - dodao je Milanović.

- To je retkost da muškarac čeka ženu, da ne šara kao Zvezdan što je ostavio Anu zbog Anđele - rekla je Divna.

- Ja sam čekao nju dok nije izašla - bio je izričit Marko.

Jedan od gledaoca koji se uključio u program pitao je bivšu zadrugarku o bivšem mužu, pilotu.

- U kakvom si odnosu sa pilotom? - upitao je Divnu.

- Bolje da mi ne dolazi u avliju, to je džukela - ubacio se odmah Marko u priču.

- Marko je l' si ti sredio nešto Ani sa pilotom? - upitao je čovek koji se uključio u program.

- Ne, nikako. On je meni pretio, ne želim da ga vidim u avliji - dodao je Milanović.

- Divna kad ćeš sa Janjšem na more? - pitao je dalje gledalac.

- Ma to sa Janjušem je zaj**ancija. On je čovek u braku, ima ženu, to se on šalio - dodala je Divna.

foto: Svet / N.Kostić, Privatna Arhiva

- Da li je gospodin avijatičar, pilot Divnin bivši muž - upitala je voditeljka Ivana Šopić.

- Jeste - rekla je Divna.

- Ali on nije avijatičar, on samo obuče to odelo - rekao je Marko.

- On je radio u komunalnom, ali ne radi ništa. On je hteo da uzme pare od mojih roditelja, koristio je moju porodicu da ga hrane. On mene nije voleo, a ja sam bila zaljubljena u njega, on je mene koristio, tražio od mojih da mu daju svinje - rekla je Divna, a u jednom trenutku se uključio i bivši muž kada je nastao haos u studiju.

Divna i on su jedno drugog optuživali za korišćenje i loše odnose.

- Ne želim da vidim tu osobu. Mi smo skoro devet godina zajedno, a on bi da juri moju ženu - dodao je Marko besno.

Kurir/ Telegraf

