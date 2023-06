"MILICA JE MENJALA KREVET, NIJE SMELA DA SPAVA" Divna DNK progovorila o VRADŽINAMA, evo šta je zapravo radila

Divna DNK dobila je pitanje o čuvenim vradžbinama koje su uplašile zadrugare, a ona je priznala da se sve vreme šalila sa njima.

- Ljudi su se poplašili, čak i Milica Veselinović. To je bila šala. Milica je menjala krevet, nije smela da spava - smejala se Divna.

- Ona je za mene otkriće, veliki je čovek i drug. Zategnuta je sa Markom, mislim da je čini malo pasivnijom. Bila si divna, zaista - dodala je Sandra.

- Kako gledaš na drugarstvo Zorice i Ane? - upitala je Dušica. - Ja ne verujem u rijaliti prijateljstva, mislim da će Zorica do kraja da okrene leđa Ani, kao što većina misli da će Ana do kraja da ostane sama. One su zajedno verovatno zbog plasmana - govorila je Divna.

- Divna, ima li neka veza budućnost? - upitala je Dušica. - Sve će da propadnu - rekla je ona.

kurir.rs

