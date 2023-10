"LJUBIO SAM SE SA MILICOM, A NIJE..." Pobednik Zvezda Granda o ovoj aferi ćutao deceniju, sada sve obelodanio! ŠOK!

Bane Mojićević, pobedik prve sezone Zvezda Granda, nakon decenije progovorio o odnosu sa koleginicom Milicom Todorović, te šokirao sve kada je priznao da su se poljubili.

Naime, Bane je rekao da sa Milicom nikada nije bio u pravoj vezi, ali da mu se sviđala.

- Kasnije smo postali jako dobri i bliski prijatelji, poljubac jeste bio, ali nije...- šokirao je Bane, pa prebacio temu i rekao da je dva puta mogao da ode na Evroviziju:

foto: Zorana Jevtić

- Da pa jeste, jednom konkretno u duetu sa njom, "Od simpatije do simpatije", pesma iz 2007. godine, a imali smo i pre toga tu jednu grupnu pesmo koju smo pevali svi zajedno sa pokojnim Šabanom Bajramovićem. "Na kraju sveta i negde daleko" i nismo se ni pojavili. U suštini bio je to razlog što nas je Saša Popović povukao zbog nameštaljki, tako da se nismo ni pojavili na toj Beoviziji, to mi je žao, zaista jako lepa pesma, ali eto faktički sa Tanjom dva puta je bilo bezuspešno pojavljivanje - rekao je Bane.

Inače, Bane se razveo od supruge Milice sa kojom ima sina Radoša i ćerku Mašu. On je nakon kraha braka izbegavao da priča o problemima i razlozima zbog kojih on i MIlica nisu više zajedno, a sada je priznao da je ponovo srećan u ljubavi.

kurir.rs/skandal

Bonus video:

01:09 KOLEGE ILI NEŠTO VIŠE? Milica Todorović i Bane Mojićević zapevali u duetu! EMOCIJE PRŠTALE, a pridružio se i SPECIJALNI GOST