"DRAGANA JE PERFEKCIONISTA, NE RADI NIŠTA AKO NE MOŽE DA DOSTIGNE SAVRŠENSTVO" Jovanović: Čak 75 ljudi angažovano je za njen šou!

Veliki muzičko-plesni spektakl "Rame uz rame sa Draganom" počeo je u subotu na Kurir televiziji, a sudeći prema prvim reakcijama publike, svi s nestrpljenjem čekaju 20 časova i premijerno prikazivanje druge epizode.

Kao što je to bio slučaj uoči premijere, ali i kako će biti i do kraja šou programa, uoči emisije, gledaoci su mogli da gledaju Zagrevanje sa Stevicom Nikolićem, koji je ugosto urednika zabavnog programa Kurir TV i Draganinog saradnika Gorana Jovanovića.

U razgovoru su rekapitulirali prvi emisiju, ali je Jovanović otkrio i koliko je bilo izazovno ubediti Draganu Mirković da uđe u ovaj projekat.

foto: Kurir TV

- Veliki projekat u Kurir televiziji, i na našu veliku sreću, sjajne reakcije. Sjajna gledanost po prvim rezultatima, ali nije samo gledanost bitna. Lepo je što smo imali gledanost, ali ja sam pre svega zadovoljan, presrećan u stvari, in zbog reakcija koje smo imali. Jer to je nešto što je ipak mnogo bitnije… Postići da se emituje jedan kvalitetan, da kažemo kulturno angažovan program, a da pritom bude zanimljiv ljudima i komercijalan, to je zaista veliki zadatak u današnje vreme kada smo svesni šta se dešava u medijima i kakva je situacija - rekao je Jovanović.

Dodao je da Kurir televizija od samog početka neguje takvu vrstu sadržaja, pre svega insistirajući na kvalitetu.

foto: privatna arhiva

- Ovo je za sada vrhunac našeg zabavnog programa, na čijem čelu sam ja odnedavno i ovo je prvi veliki projekat koji radim kao glavni urednik zabave na Kurir televiziji, a i prvi veliki projekat ovog ranga koji čak i ova televizija radi. I upravo zbog toga smo bili svi posvećeni tome. Sad ću ti reći samo jednu informaciju, 75 ljudi svakodnevno radi da bi ovaj šou mogao da dva puta nedeljno bude prikazan na ovoj televiziji - otkrio je sagovornik Stevice Nikolića.

05:20 DRAGANA JE PERFEKCIONISTA, TREBALO JU JE UBEDITI ZA OVAJ PROJEKAT Goran Jovanović: Čak 75 ljudi angažovano za njen šou!

Voditelja je zanimalo kako je njegovom gostu pošlo za rukom da nagovori Draganu da prihvati učešće.

- Sa Draganom je uvek situacija takva da njoj treba jako dobro pripremiti sve te stvari, jer ona je perfekcionista ogroman, i ako u bilo kom trenutku posumnja da neće nešto izvesti do savršenstva, ona radije ne ulazi u to. E sad to je sjajno s jedne strane, ali je s druge strane i mnogo teško kada je treba nagovoriti na nešto novo. Dobro. Ja sam pred sobom imao taj zadatak. I krenulo je opkoljavanje. Ja kao i uvek prvo pletem mrežu okolo kao pauk - rekao je Jovanović.

Kurir.rs

