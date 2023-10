NAKON CELOG HAOSA OGLASIO SE I SAM BANE ĐOKIĆ! Izneo intimu sve do DETALJA, evo šta se zapravo dogodilo, veliki ŠOK

Nakon što se pevaču, Banetu Đokiću, tokom prošle noći dogodio haos, oglasio se i otkrio svoju stranu priče:

- Ja sam juče trebao da budem gost kod Dalile Dragojević u emisiji, međutim, pošto je on nekada radio na televiziji kao kamerman i ne radi poslednjih godinu dana, on je ušao, "promuvao" se na televiziju oko nekih 18h i pustili su ga na vratima zato što je rekao obezbeđenje da je on gost kod Dalile u emisiji. Međutim, kada je bio dole u baru, on je tada snimao neke snimke koje mi je slao, maltretirao ženu koja tu radi i pretio mi je kako će da uleti u emisiju, kako će da me proslavi. Ja sam reagovao i pozvao Pink televiziju i rekao da je čovek ušao na televiziju i da će da napravi haos. - govori Bane na samom početku, te dodaje:

- Kada sam to uradio i obavestio Pink, oni su odmah reagovali, a pošto je slagao, uklonili su ga sa televizije, tako da je on posle sedeo ispred, konstantno po kiši čekajući mene, međutim, ljudi sa Pinka su mi dozvolili da se ja parkiram iza televizije gde je parking za službena vozila, i da dođem sa zadnje strane da me on ne bi video, jer je on i dalje stajao ispred.

- Kada se sve to desilo i počela emisija, on je krenuo da me bombarduje porukama, da mi preti, da me čeka ispred Pinka, slao mi slike da je tu, međutim, ja sam morao da se skoncentrišem na emisiju i pitanja. U jednom trenutku su bile reklame i došao je inspektor sa obezbeđenjem. Izveli su me iz emisije i da mi kažu da je moj auto ukraden zato što je imao moj rezervni ključ koji je ukrao, polupao tri službena vozila na Pink televiziji, izašao na glavni put i krenuo u kontrasmer i zakucao se. Policija ga je privela, testirala na alkohol, imao je tri promila u krvi, odveli ga na VMA, zadržali na trežnjenju, a sve ostalo je predato sudu. - tvrdi bivši rijaliti učesnik.

Ne znam šta mu je sve ovo trebalo, ja sam bio prvenstveno veliki čovek koji je želeo da mu pomogne. On ima problem sa alkoholom, apsolutno cela njegova porodica se buni i protivi njegovom ponašanju. Meni je mnogo žao svega i krivo mi je što je uradio ovo meni, pa sebi, njegovoj majci i apsolutno smatram da ovo nije trebao nikako da uradi. Loše se osećam, što je i normalno, ali još uvek ne mogu da verujem da je ovo sebi mogao da dopusti, mogao je glavu da izgubi i da završi na mnogo drugačiji i gori način. Ne znam šta da kažem, potrešen sam mnogo i cela moja porodica, a i njegova.

- On je išao svakako na sve moguće varijante. On je i na jednu televiziju išao pre mesec dana da me oskrnavi, da prizna javno svoju seksualnost, svašta je tu izgovorio, ali je sve to obrisano. Išao je na sve načine, ponizio je maksimalno sebe. Pokušao je na vrata da mi uđe gde mi majka i sestra žive, gde on nikada nije bio, samoinicijativno je došao, saznao moju adresu, sigurnosne kamere su sve to snimile. Želi da me povredi, unakazi, uništi i ne bira sredstva. Meni je njega strašno žao i želim mu da se izleči i da bude dobro. - zaključio je Bane.

