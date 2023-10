"PUKNEM I IZBACIM SVE" Ljuba Perućica otkrio šta ne podnosi kod supruge Katarine: Ne dozvoljava mi...

Ljuba Perućica i njegova supruga Katarina Kolozeus uskoro će postati roditelji, a iako se često polemisalo o njihovom razvodu, pevač ističe da uživaju u srećnom braku, iako ne krije da postoji jedna stvar koja ga izluđuje kod supruge.

foto: Privatna Arhiva

- Moja Katarina ima maniju prema kesama, verovali ili ne! Ona obožava da skuplja kese, bilo da su to one obične, iz prodavnice, papirnate, plastične, bilo da su one lepe, luksuzne iz skupih butika. Sve to ona skuplja i čuva. Stan nam je pun kesa. Ima ih na svakom koraku, u hodniku, ormarima, dečijoj sobi. Gde god da otvorim, to su gomile različitih kesa, uredno složene. Ponekad poludim što bi neki prostor mogli bolje da iskoristimo, ali ne, ona ne dozvoljava da to izbacim i diram. Jednostavno, kese moraju da stoje tu. Ja onda puknem i izbacim sve - rekao je pevač kroz smeh - priča Ljuba u emisiji "Magazin In".

foto: Nemanja Nikolić, Ana Paunković

Inače, Ljuba Perućica je bio u vezi sa Aleksandrom Prijović koja je krajem prošlog meseca održala čak tri uzastopna koncerta u beogradskoj Areni, a njen bivši dečko, folker Ljuba Perućica, otkrio je šta misli o tome.

- Nisam bio, ali moja supruga je imala veliku želju da odemo. Međutim, nije ni ona išla, pošto je u tom nekom stadijumu već poodmakle trudnoće, jer ima dana kada se oseća super, a opet i onih dana kada bi više ležala. Toga dana kada je htela da ode, nije se nažalost najbolje osećala, pa je propustila njen koncert - otkrio je Perućica.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

00:09 Ljuba Perućica odveo trudnu ženu u bolnicu, snimak koji topi sva srca