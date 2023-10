"NA NEKI NAČIN SAM BILA TRENDSETER" Dragana o inovacijama u narodnoj muzici: Zato su me zvali SRPSKOM MADONOM!

U subotu 21.10. počeo je novi zabavni format Kurir televizije "Rame uz Rame sa Draganom" koji će se emitovati svake subote i nedelje od 20 časova.

foto: Miomir Milić

Najveća regionalna muzička zvezda Dragana Mirković sa svojim timom izabrala je 14 takmičara koje će voditi kroz uzbudljivu avanturu. Oni će se gotovo tri meseca boriti za priliku da nastupaju sa Draganom Mirković na njenom jubilarnom koncertu, ali i za glavnu nagradu, koja iznosi čak milion dinara. Kako će izgledati njihova plesna borba i ko će zablistati i otvoriti put ka uspehu, pratite na Kurir televiziji subotom i nedeljom od 20 časova!

Dragana Mirković se na samom početku druge epizode šoua "Rame uz rame sa Draganom" prisetila svojih muzičkih početaka.

foto: Printscreen

- Sa 15 godina sam se prvi put pojavila na televiziji. Nije mi bilo dobro. Nisam znala gde sam, imala sam crnu rupu u glavi. Znam kad su mi rekli: "Dragana, sad si ti na redu" i kad sam sišla sa scene, i to je sve - otkrila je Dragana, a zatim se osvrnula i na svoju pesmu "Kaži mi":

foto: Printscreen

- To je prva pesma koja se pojavila u izvođenju u narodnoj muzici ovakva kakva jeste. To je bio veliki rizik u to vreme, ali imali smo hrabrosti. Mladi ljudi su to jako zavoleli. Ja sam na neki način bila trendseter u to vreme kad su muzika, oblačenje, scenski nastupi i scenografija bili u pitanju. Apsolutno vodeća. Zato su me i zvali srpskom Madonom.

