"HVALA TI BOŽE, ŠTO ME ČUVAŠ" Darko Lazić na mestu gde je pre 5godina zamalo POGINUO! Bio 23 dana u komi: VIDEO SAM BELE ZAVESE...

Darko Lazić rano jutros posetio mesto na kom je pre pet godina imao tešku saobraćajnu nezgodu!

Prošlo je tačno pet godina od saobraćajne nezgode folkera Darka Lazića, koju je jedva preživeo. Pevač je posetio ovo mesto tačno u 7 ujutru, kad se i dogodio nemili događaj, a snimak je podelio sa svojim pratiocima na društvenoj mreži Instagram.

- Pre pet godina u 07.00. Hvala ti, Bože, što me čuvaš - napisao je Darko.

Podsetimo, Darko je 23. oktobra rano ujutru imao nezgodu kada mu se prevernuo automobil. Pevač je tada vozilom Hitne pomoći hitno prebačen u Kliničko-bolnički centar u Zemunu. Primljen je sa teškim telesnim povredama i bio je životno ugrožen. Do nesreće je došlo kod mesta Brestač, njegovog rodnog sela, a Lazićevo vozilo završilo je na krovu i potpuno je bilo uništeno.

Bio je 23 dana u veštačkoj komi.

- Ja sam imao saobraćajnu nesreću u oktobru 2018. i bukvalno sam posle nekoliko sati bio otpisan. Skroz sam potonuo. Bio sam dva meseca u bolnici. Da ne pričam o povredama, koje su stravične: 12 polomljenih rebara, polomljeni kuk, karlica, grudni koš, hematom na glavi, slezina, bubreg... Sve, sve. Disao sam na aparatima mesec dana. Bio sam 23 dana u komi. To je jako čudna stvar. Non-stop sam imao u glavi i viđao sam neke bele ili svetloplave zavese koje su stalno bile tu, letele su. Viđao sam i neke ljude koje ne poznajem uopšte. To malo ljudi zna i, evo, sad sam to rekao. Tih 23 dana kome je trajalo kao da sam legao i odspavao i sutradan se probudio - otkrio je Lazić, a na konstataciju svojih sagovornika da bi to moglo da se shvati kao da je bio na drugoj strani, odgovorio je:

- Klinički sam bio mrtav, u komi. Znam da su me reanimirali. To su mi rekli kasnije, tako da, eto, postoji nešto sigurno

