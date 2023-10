"NIKAD NAM KAFU NIJE PLATIO" Zvezda Granda štekao i kupio 2 STANA u Grčkoj, a kolega ga za sve pare ISPROZIVAO

Pevač Darko Filipović nedavno se našao u centru skandala, nakon što ga je supruga Jasmina navodno prevarila sa njegovim drugom, pa je posle 12 godina usledio razvod braka.

Naime, kako se mediji pisali, u periodu korone mnoge javne ličnosti sa estrade mesecima su se žalile što nemaju nastupe i ne zarađuju, a baš tada osvanula je vest u domaćim medijima da je pevač Darko Filipović rešio da uloži u nekretnine u Grčkoj, te je kupio dva stana u blizini Soluna, koje izdaje i od toga sebi obezbeđuje lep život.

foto: Printscreen/Instagram

- Imam jednog prijatelja koji tamo već ima nekretnine, tačnije više stanova. On mi je rekao kako je tamo sad pravi momenat da se uloži u nekretnine, jer će kroz nekoliko godina cene otići naviše. U tom momentu, pre četiri godine, u toj regiji je bila najniža vrednost kvadrata i nekretnina u istoriji. Imao sam neku ušteđevinu i pomislio da cena nikad neće ići ispod ovoga, samo može da poraste - rekao je Darko tada.

- Tačnije, nisam baš u Solunu, to je jedno mesto pored Soluna na moru, zove se Perea. Tu sam uzeo dva apartmana, jedan za sebe, jedan izdajem turistima preko agencije s kojom sam se povezao - rekao je Darko jednom prilikom u emisiji "Zvezde Granda specijal".

foto: Kurir televizija

Njegov kolega Nemanja Nikolić prokomentarisao je tada vest da je njegov kolega kupio dva stana i tom prilikom isprozivao Darka.

- Svaka čast, meni je drago da to čujem, štedeo je na vreme. Imali smo i mi neke ušteđevine, ali sve je to presušilo, a život u Beogradu je skup, imamo troškove, decu, moramo da se hranimo, a kad to presuši može da bude opasno. On nama kafu nikada nije platio i kada smo puno para zarađivali i bili najpopularniji. On je od dinara pravio tri, to je umetnost i treba da mu zavidimo. Svaka čast, ja smem da ga prozovem jer smo zajedno počeli, bili tim i kao braća, ja smem to da mu kažem - rekao je Nemanja Nikolić pre tri godine u emisiji "Ekskluziv".

